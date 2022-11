Nieuwe staking in vervoer van leerlingen naar speciaal onderwijs

Beeld REMKO DE WAAL/ANP

De actie is georganiseerd door vakbond FNV Zorgvervoer en taxi. Die is het niet eens met het cao-voorstel van de werkgevers, verenigd in KNV Zorgvervoer en Taxi. Eerder deze maand was er al een regionale staking.

Volgens de vakbond stijgen de lonen niet genoeg en zijn ook andere voorwaarden niet goed geregeld. Vakbond CNV Vakmensen heeft het cao-voorstel wel geaccepteerd en doet daarom niet mee met de staking. Eerder deze maand deed CNV wel mee aan een regionale staking.

FNV heeft chauffeurs in onder meer Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Groningen, Drenthe en Friesland opgeroepen mee te doen en niet te komen werken. Hieronder zijn de grote bedrijven Connexxion, Munckhof en Noot. In Zaandam, Rijswijk en Berkel-Enschot zijn actiebijeenkomsten.