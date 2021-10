Nieuwe ronde in getouwtrek Milaan en Amsterdam over EMA

Het gebouw van het Europees Geneesmiddelenbureau op de Zuidas. Beeld AP

Medicijn- en vaccintoezichthouder EMA was gevestigd in Londen, maar zocht wegens de brexit nieuw onderdak. Amsterdam gaf vier jaar geleden na drie stemrondes en een loting van de EU-landen concurrent Milaan het nakijken en haalde het agentschap met toen 850 werknemers binnen. Tot ergernis van de Italianen, die het er niet bij lieten zitten en naar het Europees hof stapten.

Het hof in Luxemburg hoort woensdag het oordeel van de advocaat-generaal over de gang van zaken. Als die Italië gelijk geeft en het hof dat advies naderhand opvolgt, betekent dat nog niet dat Milaan het EMA alsnog kan verwelkomen. Dan zou de toewijzingsprocedure over moeten.