Nieuwe reisadviezen: Frankrijk en België gaan naar ‘geel’, Lissabon terug naar ‘oranje’

Op de Franse camping Domaine Le Pommier in Villeneuve-de-Berg (Ardèche) verblijven nu al veel Nederlanders. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Nederlanders die vanaf donderdag terugkeren uit Lissabon moeten een negatieve test laten zien en worden bij aankomst in Nederland geacht in quarantaine te gaan. Voor een aantal Europese landen gelden die eisen vanaf morgen niet meer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet naast Frankrijk en België (de regio Brussel blijft op oranje staan), Estland, Griekenland (behalve hoofdstad Athene), Litouwen en Slovenië op ‘geel’. Ook kan er nu weer naar de Kroatische regio Sjeverna Hrvatska, die vorige week nog op ‘oranje’ bleef staan, worden gereisd.

Het reizen naar Spanje wordt nog altijd ontraden. De besmettingscijfers in het land verbeteren langzaam, maar ‘zijn helaas nog niet goed genoeg’. Het ministerie en het RIVM kijken daarvoor niet alleen het aantal besmettingen, maar ook naar het percentage positieve tests en het aantal reizigers dat corona uit Spanje meeneemt naar Nederland.

Inreisbeperkingen

Dat een land op ‘geel’ wordt gezet, betekent niet dat er zorgeloos naartoe gereisd kan worden. Voor die landen gelden weliswaar geen eisen meer bij terugkeer naar Nederland, maar de landen zelf kunnen nog wel inreisbeperkingen opleggen aan Nederlandse reizigers die in het (vakantie)land arriveren. In Nederland zijn immers nog meer coronabesmettingen dan in veel andere Europese landen.

Zo gaan morgen ook het reisadvies voor de Verenigde Staten en dat voor een aantal andere landen buiten de Europese Unie zoals Albanië, Servië, Noord-Macedonië, Taiwan en Libanon op geel. Maar dat betekent niet dat Nederlanders nu de toerist kunnen gaan uithangen in New York of een roadtrip door het land kunnen boeken, waarschuwt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS staat namelijk geen vakantiereizen toe.