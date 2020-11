Nieuwe partij, nieuwe ruzie: niets nieuws voor politiek koekoeksjong Joost Eerdmans

Joost Eerdmans. Beeld ANP

Voor de 49-jarige Eerdmans emplooi vond bij de partij van Baudet had hij er al een lange politieke loopbaan opzitten met één constante: om de paar jaar hopt hij van de ene partij naar de andere. In de jaren negentig was hij actief voor het CDA, werkte als secretaris voor toenmalig burgemeester van Rotterdam Ivo Opstelten en sloot zich in 2002 aan bij Pim Fortuyn. Namens de LPF kwam hij dat jaar in de Tweede Kamer, waar hij opviel als scherp debater: in 2005 ontving hij de Thorbeckeprijs, een prijs voor ‘politieke welbespraaktheid’.

Vervolgens sloot hij zich aan bij de partij EénNL van Marco Pastors, die bij de verkiezingen van 2006 geen enkele zetel won. Drie jaar later maakte Eerdmans zijn rentree in de politiek, dit keer als wethouder in Capelle. In 2014 verruilde hij Leefbaar Capelle voor Leefbaar Rotterdam, waar hij eerst wethouder en daarna fractievoorzitter werd.

Eerdmans schuurde aanvankelijk aan tegen Geert Wilders, maar die politieke vriendschap verwelkte toen de PVV in 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen het opnam tegen Leefbaar Rotterdam. Eerdmans telde zijn knopen en sloeg de handen ineen met Thierry Baudet, waarmee hij zijn reputatie als politiek koekoeksjong opnieuw eer aandeed.

Rechts

Eerdmans heeft nooit een geheim gemaakt van zijn onversneden rechtse opvattingen. Als LPF’er liep hij al te hoop tegen de ‘islamisering van de samenleving’ en als wethouder in Rotterdam stond hij een strikt law-and-orderbeleid voor. Zo introduceerde hij de zogeheten ‘patseraanpak’ en voerde hij zogenoemde ‘huftercontroles’ in, die fel bekritiseerd werden vanwege het risico op etnische profilering.

Eerdmans bleef, voor welke partij hij ook actief was, vanwege zijn scherpe stellingname altijd een geliefde talkshowgast. Voor de Tros en omroep WNL presenteerde hij zelfs enige tijd televisie- en radioprogramma’s.

Of hij als lijsttrekker van FvD ook potten kan breken is de vraag. Enerzijds brengt Eerdmans een kleine twintig jaar politieke ervaring met zich mee en heeft hij als voorman van Leefbaar Rotterdam bewezen dat hij verkiezingen kan winnen. Anderzijds erft hij een partij die hopeloos met zichzelf overhoop ligt en waar de rust nog lang niet is weergekeerd.

Baudets schaduw

Bovendien is oprichter en boegbeeld Baudet nog niet van het toneel verdwenen: als hij werkelijk als lijstduwer aan FvD verbonden blijft, wacht Eerdmans een welhaast onmogelijke opdracht. Hij zal dan in de schaduw blijven staan van de grillige Baudet, die binnen de partij een grote aanhang heeft.

Wat wel als een aanbeveling geldt voor Eerdmans: het is ook niet de eerste keer dat hij deel uitmaakt van een politieke partij die implodeert. Hij overleefde de LPF-toestanden toen de erfgenamen van Fortuyn elkaar binnen drie maanden van regeringsdeelname de hersens insloegen. In 2014 wist hij ternauwernood te voorkomen dat Leefbaar Rotterdam uit elkaar zou vallen.

In dat licht zijn de interne strubbelingen binnen Forum voor Eerdmans weinig meer dan een voortzetting van de rode lijn in zijn politieke leven: een nieuwe partij, nieuwe ruzies.