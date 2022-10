Nieuwe minister Adema tekende manifest tegen transgenderwet, D66 wil dat hij dat terugneemt

D66-Kamerlid Lisa van Ginneken Beeld ANP

De ChristenUnie-politicus is als oud-voorzitter van de ChristenUnie een van de 38 ondertekenaars van het stuk Gendertwijfel.

Met de aanpassing van de wet wil het kabinet een horde wegnemen voor mensen die hun geslacht willen wijzigen in het paspoort. Als het plan doorgaat, kan iedereen vanaf 16 jaar straks bij de gemeente aangeven man of vrouw te zijn, zonder verklaring van de arts (nu nog verplicht). 16-minners kunnen met toestemming van de rechter kiezen voor een M of V in het paspoort.

Adema sprak zich hiertegen uit. Zijn naam stond dinsdagavond nog altijd vermeld op de website, ook al hoort het kabinet met één mond te spreken.

“Ik ga ervan uit dat de nieuwe minister het kabinetsbeleid en dus deze transgenderwet van het kabinet gewoon steunt,” zo laat Van Ginneken weten. Ze wijst erop dat het manifest ‘de wet die transpersonen meer zelfbeschikking geeft ‘gevaarlijk’ noemt’. De D66’er zegt dat ze ervan uitgaat dat de minister daarop terugkomt. “Hij is nu als lid van het kabinet immers zelf mede-indiener van deze belangrijke wetswijziging.”

‘Ik volg het kabinetsbeleid’

‘Ik heb het manifest ‘De nieuwe Transgenderwet raakt iedereen’ destijds ondertekend. Dat deed ik op persoonlijke titel,’ zegt minister Adema in een schriftelijke reactie. ‘Nu ben ik minister, en in die nieuwe rol is één ding voor mij volstrekt vanzelfsprekend: als lid van het kabinet volg ik het kabinetsbeleid, ook op dit onderwerp.’ Op nadere vragen gaat zijn woordvoerder niet in.

Het kabinet is dus voor, maar de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie is tegen de nieuwe wet, net als het CDA. Bekend is dat de VVD-fractie uiterst kritisch is. Meestal komen wetsvoorstellen vanuit het kabinet dankzij de steun van de coalitie zonder problemen door het parlement, maar in dit geval is het nog de vraag of dat lukt.