Nieuwe maatregelen voor drie weken: horeca om 19.00 uur dicht

Het kabinet is tot de nieuwe maatregelen gekomen na urenlang overleg op het Catshuis. Beeld ANP

Bronnen bevestigen dat vrijdag de officiële besluiten vallen. Zaterdag om 19.00 uur gaan ze in. Het kabinet is tot deze maatregelen gekomen na urenlang overleg op het Catshuis. Het hoge aantal positieve tests is een grote bron van zorg, maar het kabinet is wel zeer verdeeld over de manier waarop het aantal besmettingen omlaag moet worden gebracht.

In tegenstelling tot het advies van het Outbreak Management Team (OMT) blijven theaters en bioscopen wel geopend, melden bronnen aan de NOS. Er wordt momenteel nog nagedacht over de horeca in bioscopen en theaters. Maar door de maatregelen drie weken te laten duren gaat het kabinet weer verder dan de twee weken die het OMT adviseerde.

Ook sportwedstrijden mogen doorgaan, maar zonder publiek. Dat betekent dat de thuiswedstrijd van Ajax tegen Willem II zonder publiek gespeeld moet worden.

Overeenstemming

Officieel zijn de besluiten nog niet definitief genomen. Tijdens ministerieel overleg op vrijdag worden de details nog vastgelegd, maar over de grote lijnen kwam het kabinet donderdagavond laat tot overeenstemming.

Na de drie weken hoopt het kabinet de maatregelen te kunnen inruilen voor een strenger toegangssysteem. Er wordt nagedacht over een 2G-systeem, waarbij alleen mensen die een coronabesmetting hebben doorgemaakt of een vaccin hebben gehad worden toegelaten in onder meer de horeca. Zo’n systeem stuit bij sommige partijen op veel weerstand, omdat het veel ongevaccineerden de kans ontneemt om met een negatieve test binnen te komen.