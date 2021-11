Nieuwe maatregelen op een rij: ‘Lastig, maar we moeten meer van mensen vragen’

Hugo de Jonge geeft een toelichting op de nieuwe coronamaatregelen. Beeld ANP

Vaker thuiswerken (‘minstens de helft van de tijd’), vaker weer een mondkapje en op meer plekken de QR-code laten zien; met deze reeks ingrepen hoopt het demissionaire kabinet de nieuwe coronagolf te stuiten. Gevreesd wordt dat anders deze winter op de ic’s weer vijfhonderd coronapatiënten moeten worden geholpen.

Rutte zei dinsdagavond: “Het zal niemand verrassen dat we opnieuw een lastige boodschap hebben. We moeten weer meer van mensen vragen, omdat de cijfers oplopen.”

De premier zegt oog te hebben voor de spanningen tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. “Het is belangrijk dat mensen niet tegenover elkaar komen te staan. Sommige mensen willen geen maatregelen, anderen juist meer beschermd worden. De meeste mensen zitten daar ergens tussenin. De rek gaat eruit. Het is een worsteling, voor ons als kabinet, want we hebben alle belangen tegen elkaar af te wegen.”

Hij besloot: “Laten we elkaar ruimte geven.”

Tekst gaat verder onder het kader

De nieuwe maatregelen op een rij - Houd 1,5 meter afstand (dringend advies, per direct)

- Werk de helft van de tijd thuis (dringend advies, per direct)

- Het coronatoegangsbewijs geldt ook op buitenterassen, in onder meer sportscholen, zwembaden en (na wetswijziging) in ‘doorstroomlocaties’ als dierentuinen en pretparken

- Draag een mondkapje in publieke binnenruimten zoals winkels, stations, bibliotheken en gemeentehuizen (verplicht, vanaf 6 november)

- Een regionale aanpak in coronabrandhaarden lijkt onhaalbaar, wel worden bedrijven en burgemeesters opgeroepen beter te handhaven

- Extra regels exclusief voor ongevaccineerden zijn voorlopig uit beeld

- Het kabinet bereidt alvast wetgeving voor zodat de coronapas ook bij bedrijven verplicht kan worden

Mondkapjes

Behalve de dringende adviezen om thuis te werken en afstand te houden, komen er ook twee verplichtingen bij: mondkapjes moeten op in binnenruimtes als gemeentehuizen, winkels en stations. Ook wordt de coronapas breder ingevoerd: op buitenterassen, op het sportveld voor 18-plussers, in zwembaden en sportscholen, en in doorstroomlocaties als pretparken. Op plekken waar de coronapas verplicht is, hoef je geen mondkapje op.

Het kabinet wil dat werkgevers, bijvoorbeeld in de horeca, ook van hun werknemers vragen of zij zijn gevaccineerd, juist omdat zij gasten ook om een QR-code vragen. Het kabinet bereidt daarnaast wetgeving voor zodat ook andere bedrijven van hun werknemers een coronatoegangsbewijs kunnen vragen. Dat wordt geen verplichting, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Los daarvan gaat er gewerkt worden aan een juridische basis om te kunnen vragen naar QR-codes op andere drukke plekken, zoals in niet-essentiële winkels, denk aan kledingzaken. Die wetgeving is volgens het kabinet vooral bedoeld voor ‘brandhaarden’, bijvoorbeeld steden waar de vaccinatiegraad laag is.

Rutte hoopt dat het ‘niet zover komt’, maar zegt ook: “Je wilt ook niet dat je weer maatregelen moet nemen die iederéén raken.”

Het is allerminst zeker dat het kabinet hiervoor steun krijgt in de Tweede Kamer, want daar klinkt ook veel kritiek op deze wetgeving omdat het overbodig zou zijn, of ongevaccineerden zou buitensluiten.

Boosterprik

Vanaf december kunnen 80-plussers een zogenoemde ‘boosterprik’ krijgen, net als inwoners van zorginstellingen en zorgmedewerkers. Het gaat om een extra vaccinatie om de werking van het vaccin te versterken. Vanaf januari kunnen mensen tussen 60 en 80 jaar die krijgen, daarna iedereen die dat wil.

Op 12 november wil het kabinet besluiten hoe het verder gaat, na een advies van deskundigenclub Outbreak Management Team (OMT).