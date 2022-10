Nieuwe maatregelen EU: landen moeten tenminste een deel van hun gas samen inkopen

“Het zijn buitengewone maar tijdelijke maatregelen,” zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in Straatsburg, waar zij de plannen presenteerde. Beeld ANP / EPA

Dat zijn de drie nieuwste voorstellen van de Europese Commissie om grip te krijgen op de energieprijzen zonder energietekorten te riskeren. De regeringsleiders van de 27 EU-landen bespreken de voorstellen donderdag. “Het zijn buitengewone maar tijdelijke maatregelen,” zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vanmiddag in Straatsburg, waar zij de plannen presenteerde.

De Europese Commissie, het dagelijks EU-bestuur, komt hiermee tegemoet aan de wens van een ruime meerderheid van lidstaten die wil dat Brussel steviger ingrijpt op de energiemarkt. Burgers en bedrijven in de EU slaan al maanden alarm omdat ze hun gas- en elektriciteitsrekening niet meer kunnen betalen. Een meerderheid van de EU-landen wil dat probleem te lijf met een maximumprijs voor gas, maar ze stuiten op verzet van onder andere Nederland en Duitsland.

Stoer

Het klinkt namelijk wel stoer, als één groot Europees blok tegen gasleverende landen zeggen dat je ‘excessieve’ prijzen eenvoudigweg niet betaalt, maar varen de tankers met vloeibaar gas dan niet door naar Azië? En schiet door een vorm van maximum inkoopprijzen het verbruik niet meteen weer de lucht in? Doe niks, zo bezworen Duitsland en Nederland Brussel vorige week, zonder eerst álle effecten haarscherp in kaart te brengen.

De belofte om elkaar aan energie te helpen in tijden van grote nood, het derde voorstel, is ook niet onomstreden. Tot nu toe zijn er zes van dat soort bilaterale afspraken tussen landen, de Commissie wil dat uitbreiden naar alle en levert daarvoor een blauwdruk. Maar wie bepaalt wanneer de nood zo hoog is dat een lidstaat een beroep kan doen op de nieuwe solidariteitsclausule?

Een hoge EU-ambtenaar zei dinsdagmorgen dat het gaat om een tweestapsproces: “We willen dat de lidstaten nu eerst instemmen met het principe, daarna werken we de details uit.” Zoals het eigenlijk altijd gaat met wetgeving.

Stabiliserend effect

Voor wie het inmiddels duizelt: Sinds het begin van de invasie van Oekraïne (dat we steunen) door Rusland (een gasleverancier die we missen) is de EU druk doende om het dreigend tekort aan energie en de exploderende prijzen onder controle te krijgen. De Commissie is de instelling die met voorstellen moet komen, maar pas als de lidstaten ermee hebben ingestemd kunnen die worden uitgevoerd.

Deze maatregelen hebben al een stabiliserend effect op de prijzen gehad, claimt Von der Leyen, en ook het lagere verbruik moet tot prijsstabilisatie en uiteindelijk verlaging naar een normaler niveau leiden.

Zeker met de gezamenlijke gasinkoop, zoals de Commissie nu voorstelt, hebben de lidstaten wel lang gewacht. Te lang volgens critici. Net als eerder met de coronavaccins hadden ze maanden nodig gehad om te ontdekken dat door allemaal hun gasreserves in dezelfde maand aan te vullen, ze vooral zelf de prijzen de lucht injoegen.

Dat de ergste problemen voor de komende winter weg zijn is mooi, maar het heeft – onnodig, zeggen critici – wel kapitalen gekost. Sommige voorstellen, zoals een prijsplafond voor gas en ontkoppeling van de gas- en stroomprijs waardoor elektriciteit goedkoper wordt, worden al maanden door verschillende lidstaten bepleit, maar liggen in de Raad als geheel nog moeilijk. De leiders, eind deze week, en de energieministers ,begin volgende week, hebben nog werk voor de boeg.