Nieuwe lockdown nadert: ‘Leg de zaak twee weken stil’

Een vrijwel lege Dam tijdens de eerste lockdown. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

“Het is onvermijdelijk,” zegt Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie aan de Universiteit van Leiden. Waar het kabinet nog tot dit weekend wil wachten om te bezien of de aanscherpingen van vorige week effect hebben, heeft Rosendaal de hoop opgegeven.

“Het zag er al slecht uit omdat wij van huisartsenposten horen dat het alleen maar drukker wordt met mensen met corona-achtige klachten. Als de ingreep van eind vorige maand effect zou sorteren, had je dat daar al moeten merken. En nu de besmettingen maar blijven oplopen zul je iets moeten gaan doen.”

Scholen en sportverenigingen

Rosendaal hoopt dat de discussie van mondkapjes verschuift naar ingrijpender maatregelen. “Het lijkt alsof die mondkapjes belangrijk zijn, maar als ze al effect hebben is het in beperkte mate.” Ook van cafés vraagt hij zich af of daar nou het probleem zit.

“Ik vraag me af of je niet ook iets moet met scholen en sportverenigingen. We willen de scholen niet dicht. Maar ik vraag me wel af waarom leerlingen niet in hetzelfde lokaal kunnen blijven en je alleen docenten van klas laat wisselen.”

Herfstvakantie verlengen

Hij voelt voor een ‘korte, harde ingreep’. “Dit voorjaar hadden we een lockdown van 2,5 maand. Daarna hadden we niet al te harde maatregelen over een lange periode uitgesmeerd. Je kunt nu ook bijvoorbeeld de herfstvakantie met een week verlengen en dan twee weken de zaak stilleggen. En daarna weer versoepelen. Maar of we terug kunnen naar de huidige situatie is de vraag.”