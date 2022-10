Nieuwe KLM-topvrouw kritisch over krimpplan kabinet: ‘Dat is geen problemen oplossen, maar afbreken’

Als een jongleur die alle ballen tegelijkertijd moet hooghouden kreeg Marjan Rintel in haar eerste maanden als nieuwe baas van KLM de druktechaos op Schiphol en het historische krimpplan van het kabinet voor de kiezen. ‘Het was meteen in het diepe, niet even eerst met de teen in het water.’

Bij de onderhoudsafdeling kreeg ze spontaan een cursus hoe-werkt-een-vliegtuigmotor. Bij de vrachtafdeling zag ze renpaarden en snijbloemen ingeladen worden, in het bemanningencentrum sprak ze uitgebreid met piloten en in de bagagekelder hoorde ze de grieven van de zwaarbelaste koffersjouwers aan.

Marjan Rintel is in haar eerste vier maanden als topvrouw bij KLM het hele bedrijf doorgesjeesd om na acht jaar afwezigheid opnieuw kennis te maken met het luchtvaartbedrijf waar ze haar carrière begon. Rintel (54) stapte, na het vertrek van Pieter Elbers, over van de Nederlandse Spoorwegen, het bedrijf dat ze de laatste twee jaar leidde.

De activiteiten in het thuisland heeft ze vrijwel allemaal aangedaan, nu is het de beurt aan de buitenstations, de vele plekken in de wereld waar KLM’ers werken, gebroederlijk met collega’s van Air France en Martinairk. De Antillen zijn als eerste aan de beurt.

Bent u al een beetje gewend?

“Het voelt toch als thuiskomen. Ik had er vóór NS 15 jaar KLM op zitten. Dat blauwe gevoel is nooit weggegaan. Maar gemist? Bij NS had ik ook genoeg te doen, dus missen is een groot woord.”

Is er veel veranderd sinds 2014?

“Vooral de situatie is heel anders. Toen ik destijds overstapte naar NS Reizigers, stond KLM in de luwte en NS volop in het daglicht. Nu is dat andersom.”

“Het is continu hectisch. Het herstel na corona, de problemen op Schiphol, het krimpplan van de politiek. Het was meteen in het diepe, niet even eerst met de teen in het water.”

Wat trof u aan bij de rondgang door het bedrijf?

“Het viel me vooral op dat heel veel KLM’ers hadden gehoopt dat het na corona weer allemaal goed zou gaan. Maar dat werd anders. Iedereen had er weer zin in, de passagiers kwamen terug en vervolgens rollen we in een dominospelletje, met als eerste steen die omvalt de problemen op Schiphol.”

“KLM’ers kunnen daar niets aan doen, maar worden wel vol getroffen. Die zien passagiers hijgend aan boord komen, of mensen die het net niet hebben gehaald. Dat levert enorme druk op. Ik heb bewondering voor de veerkracht van onze mensen.”

Vertrouwt u er op dat de nieuwe maatregelen van Schiphol om genoeg beveiligingspersoneel te vinden en lange wachtrijen te voorkomen, nu wel werken?

“Daar heb ik op gehamerd, tegenover Schiphol en tegen de politiek. Geen halve ingrepen meer, zoals tot nu.”

“Ik denk dat het te ver weg is uitbesteed, waarbij men het zicht is verloren op hoe je dit goed organiseert. Schiphol heeft zes beveiligingsbedrijven ingehuurd om passagiers te controleren. Misschien moeten mensen weer direct voor Schiphol gaan werken, in plaats van via een leverancier.”

“Schiphol moet kijken naar wat er nodig is om mensen aan te trekken en te behouden, zeker in een veranderende arbeidsmarkt. Wat bied je mensen qua roosters, qua salarissen?”

“KLM is wel in staat geweest om mensen aan te trekken. Na de staking van het grondpersoneel in mei hebben we 300 nieuwe mensen geworven. Met betere arbeidsvoorwaarden. Het kan dus wel. En het bewijst dat mensen best in de luchtvaart willen werken.”

Gaat u Schiphol daarop afrekenen? De druktechaos heeft KLM al 100 miljoen euro gekost.

“Dat is ongelooflijk jammer na covid, nadat we onze noodleningen plus rente hebben afgelost en het geld broodnodig hebben om te kunnen investeren. Nog veel belangrijker vind ik de reputatie die te grabbel wordt gegooid, onze reputatie en die van Schiphol. Hoe teleurstellend is het dat het nog steeds niet is opgelost.”

“Schiphol is nu aan zet. Het moét goed geregeld worden. Als Schiphol het niet doet, moet de overheid het doen, die legt alle veiligheidsmaatregelen op.”

Een andere vallende dominosteen is het kabinetsbesluit om het aantal vluchten op Schiphol van een half miljoen per jaar terug te brengen naar 440.000. Dat is volgens luchtvaartminister Mark Harbers nodig om te voorkomen dat het vliegverkeer nog langer geluidsgrenzen overschrijdt. KLM en dochter Transavia moeten het leeuwendeel van die krimp dragen.

“Ik vind echt dat er in Nederland te lang is gedacht aan groei om de groei,” zegt Rintel. “Maar nu is het krimp om de krimp. Dat is geen problemen oplossen, maar afbreken. Ik doe een handreiking aan de politiek en de samenleving: wij hebben alternatieven waarmee betere resultaten te halen zijn dan met krimp.”

Dat alternatief bestaat uit veel nieuwe, zuinigere en stillere vliegtuigen. Maar het kabinetsbesluit houdt daar geen rekening mee.

“De regering heeft ons niet betrokken, dat vind ik zeer teleurstellend. Dan hadden we deze discussie kunnen voorkomen. Mijn stijl is dat ik wil verbinden, dit in openheid doen. Dan kunnen we het oneens zijn maar wel eerst met alles op tafel.”

“Nu heeft het kabinet gegevens uit 2018 gebruikt voor het krimpbesluit. De situatie is totaal veranderd. Er komt bij ons een enorme vlootvernieuwing aan met 100 nieuwe toestellen. Per passagier halen we in 2030 50 procent minder geluid en 25 procent minder uitstoot. Dat is meer dan er in het hele krimpplan zit.”

“Als we op de huidige 500.000 vluchten blijven, zullen we die besparing realiseren. Nog los van onze beloftes over duurzame brandstof. Maar we moeten die vlootvernieuwing wel kunnen betalen. Dat wordt moeilijk bij krimp. Dan schieten we ons in de voet, want dan lossen we het probleem niet op.”

De luchtvaart draagt altijd technologie aan als de oplossing. Dat is nooit voldoende gebleken

“Wíj moeten ook sneller verduurzamen dan we nu doen, meer verantwoordelijkheid nemen, meer met de trein en minder met het vliegtuig doen. Ik kom niet voor niets bij NS vandaan.”

“We zien naar de toekomst zo veel kansen, in Nederland en wereldwijd. Maar wij zitten met de discussie over krimp. Onze concurrenten groeien wel. Er ontstaat een ongelijk speelveld in Europa en daarbuiten.”

“We maken er een heel erg Nederlands probleem van terwijl dit een Europees probleem is. Als we nu op Schiphol krimpen en al die reizigers via het buitenland gaan vliegen, dan hebben ze dáár overlast en schiet het milieu er niets mee op.”

De politiek en een deel van de samenleving ziet krimp als dé oplossing. Dat botst.

“Het doel is toch niet: 440.000 vluchten? Het doel is minder geluid, minder uitstoot. Er moeten zeker zaken aan banden worden gelegd. Maar beperk wel de juiste dingen. Er zijn nu collega-airlines die al grotere, oudere vliegtuigen inzetten op Schiphol die meer lawaai maken en meer uitstoten. Pak dat aan.”

“Wij gaan nu, liefst sneller dan in 2027, onze oude vrachtjumbo’s vervangen. Dat scheelt al de helft van de geluidshinder die KLM in de nacht maakt. Maar het dilemma is wel of we dat ons na krimp nog financieel kunnen veroorloven.”

Er is veel wantrouwen tegenover beloftes van de luchtvaart, vooral bij mensen die rond vliegvelden wonen.

“Minder uitstoot, minder geluid is ook ons doel. Wij hebben een alternatief dat meer oplevert dan krimp. Maar we moeten wel het geld kunnen verdienen dat we voor zulke ingrepen nodig hebben. Dat moeten we beter vertellen. Dat hebben we nog onvoldoende gedaan.”

“Ik wil verbinden met alle betrokkenen: de politiek, omwonenden, de milieubeweging. Niet tegenover elkaar staan, maar streven naar een gezamenlijk doel: op een duurzame manier Nederland verbinden met de wereld.”