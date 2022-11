Nieuws

Nieuwe kinderburgemeester Thymen (12) pakt armoede Amsterdamse kinderen aan

Thymen is de nieuwe kinderburgemeester van Amsterdam. Bij zijn installatie woensdag door burgemeester Femke Halsema, zei de 12-jarige dat hij zich wil gaan inzetten voor het bestrijden van armoede onder kinderen in de hoofdstad. Halsema installeerde in de raadzaal van het stadhuis ook meteen de nieuwe kinderraad.