Nieuwe kandidatenlijst van FvD: Van Haga op 2, Jansen op 7

Op de nieuwe kandidatenlijst van Forum voor Democratie staat oud-VVD’er Wybren van Haga op 2. De omstreden voorzitter van de jongerentak van de partij, Freek Jansen, staat op 7.

Dat blijkt uit de nieuwe kandidatenlijst die de partij vanavond online heeft gezet. Ook pleit de partij wederom voor een nexit, een vertrek van Nederland uit de Europese Unie.

Theo Hiddema staat als lijstduwer op nummer 50, net voor senator Paul Fentrop.Penningmeester Olaf Ephraim staat op plek 3 en Hans Smolders, de voormalig chauffeur van Pim Fortuyn - die FvD eerder nog de rug toekeerde - staat op plek 4. Van Haga werd in september 2019 uit de VVD gezet en ging als eenmansfractie verder. Vorige maand sloot hij zich formeel aan bij FvD in de Tweede Kamer.

Jansen is al vier jaar de vertrouweling van Baudet en fungeert als zijn rechterhand. Hij is ook de voorzitter van de JFvD, die al twee keer in opspraak raakte nadat in appgroepen van de club rechtsextremistische en antisemitische berichten werden gedeeld. Uit een intern onderzoek, uitgevoerd door onder meer Van Haga, bleek ‘geen verwijtbaar handelen’.

Verkiezingsprogramma

De partij presenteerde vanavond, op Tweede Kerstdag, ook het concept-verkiezingsprogrammma, waarin de vaste programmapunten van de partij staan. Zo wil FvD bindende referenda invoeren, een strikt immigratiebeleid en geen lockdowns meer. “Nederland gaat weer open en terug naar normaal,” aldus FvD, die het woord lockdown overigens in het verkiezingsprogramma zelf niet noemt. Tegen volgende pandemieën wil de partij een ‘nationaal pandemiecentrum’ oprichten. Ook moeten er meer IC-bedden komen.

Ook wil de partij niet dat er geld gaat naar klimaatplannen en moet Nederland ‘op een intelligente manier’ uit de EU stappen. Met het programma zegt FvD Nederland ‘weer op de eerste plaats’, stelt partijleider Thierry Baudet. “Met dit gedetailleerde, doordachte program bouwt Forum voor Democratie door,” vindt hij. “De kartelpartijen willen allen ongeveer hetzelfde: meer immigratie, meer klimaatlasten, meer Brussel. Wij presenteren het alternatief.”

Rug toegekeerd

De partij presenteerde op 31 oktober ook al een kandidatenlijst, in een leeg Ahoy in Rotterdam. Op die top-10 stonden nog de namen van senator Nicki Pouw-Verweij (3), oud-LPF-politicus Joost Eerdmans (4), rechtsfilosoof Eva Vlaardingerbroek (5) en boerenvoorman Cees Jan Vogelaar (9), die inmiddels allemaal de partij de rug toe hebben gekeerd. Een groot deel van deze oud-kopstukken sprak zich uit omdat ze vonden dat Baudet onvoldoende afstand nam van antisemitisme en racisme binnen de jongerentak van de partij, JFvD.

Ook FvD-senator Annabel Nanninga vertrok bij de partij. Zij heeft met Eerdmans inmiddels een nieuwe partij opgericht, JA21. Partijleider Baudet legde ook korte tijd het lijsttrekkerschap neer, maar is na een referendum onder partijleden begin deze maand weer terug als nummer 1. Hij wilde zonder de ‘verraders’ verder.

Appgroepen

De exodus binnen FvD begon eind november nadat het Parool een onthulde dat in appgroepen van JFvD wederom antisemitische berichten werden gedeeld. Van de FvD-fractie in de Eerste Kamer zijn inmiddels zeven senatoren afgesplitst. Zij kondigden donderdag aan zich aan te sluiten bij JA21 van Eerdmans en Nanninga. FvD heeft nog maar twee zetels in de Eerste Kamer over. Ook de FvD-fractie in het Europees parlement brak met de partij.

In de Tweede Kamer zijn Baudet en Van Haga nu de overgebleven parlementariërs van FvD. Theo Hiddema vertrok plotseling als Kamerlid eind november. Inmiddels is hij weer terug en staat hij als lijstduwer op de lijst.