Nieuwe, grotere acties in ziekenhuizen: in april draait personeel weer zondagsdiensten

Ziekenhuispersoneel tijdens het protest van vorige week. Beeld ANP

Vorige week donderdag draaiden ziekenhuismedewerkers van 64 locaties zondagsdiensten. Ook personeel in de Amsterdamse ziekenhuizen OLVG Oost en West, Antoni van Leeuwenhoek en BovenIJ legden tijdelijk het werk neer. Alleen patiënten die acute zorg nodig hadden kregen hulp. Geplande operaties en afspraken op de poli werden afgezegd. De vakbonden schatten dat toen zo’n 100.000 werknemers, van ruim 1400 afdelingen, het werk neerlegden.

Naar verwachting wordt de actie volgende maand nog groter. ‘De actiebereidheid is de afgelopen weken alleen maar toegenomen,’ schrijven FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, werknemersvereniging FBZ en NU’91 in een bericht dat zojuist is verschenen. De bonden vinden dat werkgeversorganisatie NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) het ‘erop aan laat komen’. ‘De NVZ geeft geen enkele blijk van urgentie om tot een fatsoenlijke cao voor de ruim 200.000 werknemers in ziekenhuizen en revalidatiecentra te komen.’

De vakbonden liggen in de clinch met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over de cao voor het ziekenhuispersoneel. De bonden eisen een loonsverhoging van 10 procent in 2023, de ziekenhuizen bieden iets meer dan 13 procent over twee jaar. Ook willen zorgmedewerkers een betere reiskostenvergoeding en meer inspraak over hun werkrooster. Vooral de bereikbaarheidsdiensten zijn het zorgpersoneel een doorn in het oog. Ze moeten binnen twintig minuten in het ziekenhuis kunnen zijn. Maar als er geen oproep komt, krijgen ze slechts 2 euro per uur.

Zondagsdiensten

Sinds de actiedag van vorige week wachten de bonden nog op een zet van de NVZ. Omdat allerminst duidelijk is of die er gaat komen, bereidt het zorgpersoneel een nieuwe actie voor. Vermoedelijk ‘medio april’ draaien medewerkers opnieuw zondagsdiensten, waarbij alleen acute zorg wordt geleverd. De exacte datum wordt pas later bekendgemaakt, omdat afspraken voor operaties en controles anders al om de stakingsdag heen gepland kunnen worden. ‘Dat vermindert het effect van de staking,’ aldus FNV.

Ziekenhuismedewerkers kunnen het werk niet zomaar neerleggen. Elke afdeling moet een veiligheidsplan maken om te zorgen dat patiënten altijd hulp krijgen als dat echt nodig is. Niet alle afdelingen hadden die draaiboeken op tijd klaar, waardoor ze vorige week niet met de acties konden meedoen. ‘Daarom verwachten de bonden bij een tweede actiedag meer deelnemende ziekenhuizen en afdelingen en zal de impact van deze tweede stakingsdag nog groter zijn dan die van de eerste.’ Nu al hebben meer ziekenhuizen en revalidatiecentra draaiboeken ingeleverd, zeggen de bonden.

Alleen als de NVZ alsnog over de brug komt, kan er nog een streep gaan door de nieuwe acties in april.