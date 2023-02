Nieuwe diplomatieke rel Nederland-Rusland: ‘Dit is een voorlopig eindpunt’

Het Nederlandse consulaat-generaal in Sint-Petersburg gaat maandagmiddag tijdelijk dicht. Beeld REUTERS

Minister Hoekstra maakte zaterdagmiddag bekend dat ‘ongeveer tien’ Russische diplomaten tot ongewenst persoon zijn verklaard; ze moeten Nederland binnen twee weken verlaten. Ook moet Rusland zijn handelskantoor in Amsterdam uiterlijk dinsdag sluiten. De maatregelen zijn genomen omdat Rusland ‘steeds weer probeert heimelijk inlichtingenofficieren als diplomaten in Nederland te plaatsen’. Tegelijkertijd weigert Moskou visa te verstrekken voor Nederlandse diplomaten, waardoor er te weinig personeel is op de Nederlandse ambassade in de Russische hoofdstad en het consulaat-generaal in Sint-Petersburg. Laatstgenoemde vertegenwoordiging gaat daarom maandag na 16.30 uur tijdelijk dicht.

Hans van Koningsbrugge, directeur van het Nederland-Rusland Centrum en hoogleraar Nederlands-Russische betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen, ziet de ontwikkelingen met lede ogen aan. “De relatie met Rusland wordt nu wel heel miserabel. Ik zie het als een voorlopig eindpunt.”

Marginale bezetting

Moskou zei zaterdag dat het zou reageren op de diplomatieke maatregelen, maar deed dat tot zondagavond niet. Wat we mogen verwachten? “Er is bijna geen reactie meer mogelijk,” stelt Van Koningsbrugge. De standaardreactie vanuit de gedachte ‘wat jullie doen, doen wij ook’, wordt lastig: “We hebben al een marginale bezetting op onze vertegenwoordigingen in Rusland. Ze kunnen hooguit een paar diplomaten uitzetten, anders blijft er niks meer over. Ik verwacht niet dat ze onze ambassadeur het land uitzetten, want dan heb je geen betrekkingen meer en wordt het moeilijk communiceren.”

De gedwongen sluiting van het handelskantoor in Amsterdam, dat Russische handelsmissies ontvangt en Nederlandse missies naar Rusland begeleidt, is volgens hem een teken dat de twee landen op ambassadeniveau zijn uitgepraat. “Er zit kennelijk een hoop zeer in Sint-Petersburg,” aldus Van Koningsbrugge.

Teken van escalatie

Een diplomatieke bron die zijn naam niet gepubliceerd wil zien omdat hij de zaak niet op de spits wil drijven, is ook weinig optimistisch gestemd. “Dit is een teken dat we aan het escaleren zijn,” zegt hij in een reactie op de ontwikkelingen. Welke stap Rusland nu zal zetten, laat zich volgens hem lastig voorspellen. “Normaliter wordt er gespiegeld en zet Moskou evenveel Nederlandse diplomaten uit in precies dezelfde functies maar dan wordt de bezetting op onze vertegenwoordigingen wel heel dun.”

Ruslanddeskundige André Gerrits ziet ook weinig reactiemogelijkheden voor Rusland. “Spiegelen kan niet meer omdat Nederland dat net heeft gedaan,” zegt hij. Ons land zette in maart vorig jaar zeventien Russische inlichtingenofficieren uit die onder de dekmantel van diplomaat spioneerden. Daarop zette Moskou een maand later vijftien Nederlandse diplomaten uit. Ondanks de afspraak dat ons land nieuwe diplomaten mocht sturen, verstrekte Rusland hen geen visa. De uitwijzing van de ‘ongeveer tien’ Russische diplomaten zijn daarop de reactie van het kabinet.

Door deze maatregel lopen er in Den Haag niet langer méér Russische diplomaten rond dan wij in Moskou hebben. In beide landen gaat het dan om ongeveer vijf diplomaten. Rusland zou enkelen van hen kunnen uitzetten. “Maar dan staan de diplomatieke betrekkingen op een wel heel laag niveau,” zegt de hoogleraar Internationale Politiek aan de Universiteit van Leiden.

Ambassadeur terugroepen

Poetin zou ook de Russische ambassadeur in Nederland tijdelijk kunnen terugroepen. “Dan heeft het geen belang meer bij diplomatieke betrekkingen met ons.” De ultieme reactie is volgens hem sluiting van de ambassade. “Maar dat gebeurt alleen als een land in staat van oorlog verkeert of bij bedreiging van diplomaten.”

Een reactie van Rusland kan wel even op zich laten wachten, voorspelt Gerrits. “Het duurt altijd een paar dagen voordat Moskou daarover beslist. Bovendien staat Nederland niet boven aan Poetins prioriteitenlijstje en is onze ambassadeur vorige week nog op het matje geroepen.” Hij moest zich verantwoorden over de ‘obsessieve’ manier waarop Nederland de Russische Federatie ‘ten onrechte’ verantwoordelijk probeert te houden voor de ramp met vlucht MH17.