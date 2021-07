Nieuwe coronaregels: hier moeten vakantiegangers zich aan houden

Beeld Getty Images

Nederlandse reizigers moeten – tenzij ze volledig zijn gevaccineerd of kunnen aantonen dat ze zijn hersteld van corona – bij aankomst in Duitsland verplicht in quarantaine. Die quarantaine duurt tien dagen maar wordt verkort als na vijf dagen een negatief testbewijs kan worden getoond. Een vaccinatie- of herstelbewijs moet vooraf worden geüpload.

De verscherpte Duitse regels gelden voor alle reizigers van 6 jaar of ouder. Voor reizigers die op doorreis zijn en niet langer dan 24 uur in Duitsland verblijven, geldt een uitzondering.

Daarbij zijn, in een poging een opleving van het coronavirus in het najaar te voorkomen, maandag strengere regels aangekondigd voor terugkerende vakantiegangers – die vanaf 8 augustus ingaan.

De kleurcode oranje vervalt, landen kunnen enkel ‘groen’ of ‘geel’ zijn. In de praktijk betekent dit dat op dit moment reizen naar geen enkel EU-land wordt ontraden. Met het oog op de vaccinatiegraad en controleerbare druk op de ziekenhuizen, is een oranje reisadvies niet langer nodig. Alleen als er een gevaarlijke virusvariant uitbreekt, gaat een land op oranje. Wél staan daar strengere testeisen tegenover.

CoronaCheckapp

Reizigers vanaf 12 jaar die terugkeren uit een geel gebied moeten bij thuiskomst in Nederland een coronabewijs kunnen overhandigen. Volledig gevaccineerden of mensen die zijn hersteld van corona tonen dit aan in de CoronaCheckapp. Andere reizigers moeten zich voor vertrek laten testen in het land van verblijf; een PCR-test mag maximaal 48 uur oud zijn, een antigeentest maximaal 24 uur. Vier Europese landen hadden vóór 27 juli een oranje reisadvies en kleuren nu geel. Het gaat om Spanje, Portugal, Cyprus en Andorra. Voor reizigers uit een groen land gelden geen maatregelen bij terugkeer.

Daarnaast drukte De Jonge álle Nederlandse reizigers op het hart – gevaccineerd of niet – zich bij terugkomst in Nederland te laten testen. Dat kan met een zelftest of bij de GGD. Mensen die nog niet volledig zijn gevaccineerd en een geel gebied hebben bezocht, moeten vijf dagen na aankomst nog een test doen.