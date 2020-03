Nieuwe coronamaatregelen winkels niet overal gehandhaafd

Beeld ANP XTRA

Voor de supermarkt Jumbo bij het winkelcentrum Brazilië staat een rij klanten met boodschappentas in de hand te wachten. Ze krijgen een seintje en een gedesinfecteerd winkelkarretje aangereikt als ze naar binnen mogen.

“We laten niet meer dan honderd klanten tegelijk in de winkel. Dat is makkelijk te controleren. We hebben niet meer dan honderd karretjes staan. Het is rustig in de winkel en er is genoeg ruimte,” zegt de medewerker van Jumbo.

Voor de winkel staat ook een waarschuwingsbord: ‘Houd 1,5 meter afstand’. En dat doen de meeste mensen in de rij ook. Op een jonge vrouw na die er maling aan heeft en rakelings langs schiet.

In de supermarkt zelf is het nogal manoeuvreren. Het kost moeite om in de gangpaden de juiste afstand te houden. Een man met sjaal om zijn mond wil niet te dichtbij komen in een volle gang en moet een paar keer in zijn ’achteruit’. Eenrichtingsverkeer is er niet, dus het is ook af en toe flink slalommen om de anderhalve meter afstand te houden.

‘Geruststellend’

Toch vindt Guido Duivenvoorde (64) die net zijn avondeten heeft ingeslagen het nieuwe deurbeleid een goed idee. “Dit is geruststellend. De meeste mensen gaan wel even opzij,” zegt hij.

Volgens Shirin Moradi (33) die net met een paar latex wegwerphandschoenen de winkel verlaat, is het een stuk rustiger dan een paar dagen geleden. “Maar ik kom ook niet meer aan het einde van de dag, maar zo rond half vier,” zegt ze.

Het was wel even steggelen of zij met haar kinderwagen in plaats van een karretje naar binnen mocht, maar uiteindelijk was dat geen probleem. “Bij het verse fruit was het nog wel een beetje dringen. Daar moest ik even wachten. Ik ben erg voorzichtig.”

Ook een andere klant, de 53-jarige Marijke – liever geen achternaam - vindt de nieuwe regels fijn. “Er staan strepen op de grond bij de kassa waar je achter moet staan en er hangen plastic schotten voor de kassière. Je hebt een morele verplichting je eraan te houden. Ik vond het overigens nog best druk in de winkel. Voortaan ga ik er wat eerder heen.”

Drukte van jewelste

Waar Jumbo de klanten aan de nieuwe regelgeving onderwerpt, is dat niet zo bij Etos en Kruitvat op het winkelcentrum. Geen bewaker voor de deur, geen deurbeleid voor het maximaal aantal klanten. Ook bij de Albert Heijn lopen mensen in en uit en is het een drukte van jewelste.

De DA-drogist aan de Leidsestraat heeft wel een bewaker voor de deur staan. “Maar die was er altijd al. Nu let hij er ook op dat er maximaal 20 mensen in de winkel zijn. Dat controleren we aan de hand van de winkelmandjes. De mensen houden ook rekening met elkaar, zien we,” zegt een medewerker.