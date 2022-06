Nieuwe coronagolf komt eraan: ‘Alles wijst erop dat dit het begin is van meer infecties’

Voor het eerst in drie maanden is het aantal positieve coronatests in Nederland weer gestegen, meldt het RIVM. Experts verwachten een nieuwe golf. ‘De coronagolf komt zeker, maar we weten niet wanneer.’

Het aantal positieve coronatests steeg de afgelopen week naar 9459, tegen ruim 7000 de week ervoor, blijkt uit het landelijke coronadashboard. Het RIVM heeft ‘geen eenduidige verklaring’ voor deze recente toename. “We zien een stijging in nieuwe varianten,” zegt een woordvoerder, “maar het zou ook kunnen zijn dat het bijvoorbeeld met Hemelvaart te maken heeft. Of dat meer mensen zich voorafgaand aan een vakantie hebben laten testen.” Volgens de woordvoerder is het nog te vroeg om te zeggen dat dit het begin is van een nieuwe golf.

Infectieziektemodelleur Marino van Zelst (Wageningen Universiteit) en hoogleraar medische microbiologie Bert Niesters (UMCG) denken dat een nieuwe golf aanstaande is, maar kunnen niet voorspellen hoe snel dat gaat.

Van Zelst noemt een aantal zaken die erop duiden dat niet alleen het aantal positieve tests is gestegen, maar dat er ook daadwerkelijk meer corona rondgaat in de samenleving. Zo is het aantal mensen dat naar de teststraat gaat ook voor het eerst sinds maart toegenomen. De GGD’en voerden vorige week ruim 13.000 testen uit, tegen bijna 10.000 in de week ervoor.

“Ook het percentage positieve testen is toegenomen, net als het aantal covidklachten. En bij virusdeeltjes in het riool en in het aantal ziekenhuisopnames is niet langer een afname te zien.” Alles in ogenschouw nemend, concludeert Van Zelst: “Het is nog koffiedik kijken, maar alles wijst erop dat dit het begin is van meer infecties.” Niesters: “De coronagolf komt zeker, maar we weten niet wanneer.”

Deze zomer

Amsterdam krijgt, net als bij eerdere coronagolven, waarschijnlijk als een van de eerste steden te maken met een nieuwe golf. Afgelopen week testte al ongeveer 50 procent van de mensen vaker positief dan het landelijk gemiddelde. En dan is de vaccinatiegraad in Amsterdam ook nog eens lager dan gemiddeld.

Ook het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding ECDC verwacht deze zomer een coronagolf, die mogelijk leidt tot meer ziekenhuis- en ic-opnames. Dat heeft volgens het ECDC te maken met de opkomst van nieuwe ‘zorgwekkende’ subvarianten van omikron, BA.4, BA.5 en BA.2.12.1. In Portugal, waar BA.5 inmiddels de dominante variant is, is al sprake van meer ziekenhuisopnames.

Ook in Nederland verdringen de nieuwe varianten de originele omikronvariant BA.1. De opkomst van die nieuwe varianten zorgt samen met een afnemende bescherming door vaccinatie voor meer besmettingen, zegt Van Zelst. “Het is nu zo’n vijf maanden na de laatste boostercampagne en dan ben je het grootste gedeelte van de bescherming tegen transmissie wel kwijt. Daarnaast zijn de nieuwe varianten beter in staat om de vaccinaties te omzeilen.”

Ziekenhuizen

Wat de stijging betekent voor het aantal ziekenhuisopnames, is nog niet te zeggen. “Er zijn geen aanwijzingen dat BA.4 en BA.5 ziekmakender zijn, maar meer besmettingen leiden ongetwijfeld tot meer ziekenhuisopnames. De vraag is hoeveel,” aldus Van Zelst.

Volgens Niesters zorgt een toename in het aantal positieve testen niet automatisch ook voor meer ziekenhuisopnames. Maar, zegt de hoogleraar, “mensen kunnen wel ziek worden en het ziekteverzuim is nog steeds hoog. Dat is de bottleneck, het personeel. Zeker als veel mensen in de zomer met vakantie gaan.”