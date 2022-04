Nieuwe coronafase: geen PCR-test meer bij GGD, alleen nog zelftest

Ernst Kuipers, D66-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het Binnenhof. Beeld ANP

Nu de omikronvariant minder ziekmakend is en ziekenhuizen de toestroom aan kunnen, schrapt het kabinet nog een coronahorde. De dure PCR-testinfrastructuur is vanaf 11 april grotendeels passé. Een zelftest is dan genoeg, de besmetting hoeft dan ook niet meer gemeld te worden.

‘Grootschalig testen is in deze fase geen doelmatig instrument meer voor het zicht houden op het virus,’ schrijft minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) vrijdag in zijn brief aan de Tweede Kamer over de langetermijnvisie op corona.

Uitzonderingen zijn er voor patiënten in ziekenhuizen of bewoners van verpleeghuizen: zij krijgen nog wel een PCR-test. En wie voor een buitenlandse coronapas een herstelbewijs nodig heeft, kan ook nog terecht in de teststraat. ‘Er blijft regionale basiscapaciteit in elke GGD-regio,’ schrijft Kuipers. Uiteindelijk komt er één landelijke basis-PCR-testcapaciteit, waarna het enorme aantal GGD-teststraten dus grotendeels wordt ontmanteld.

Om het coronavirus niet compleet uit het oog te verliezen blijft de rioolwatermeting intact. Ook het aantal peilstations bij huisartsen wordt uitgebreid om eventuele oplevingen te monitoren. De zelftest blijft ook, net als de isolatie en quarantaineadviezen.

Kritiek op beleid

Het kabinet besloot vrijdag over de coronastrategie op de lange termijn en reageert ook voor het eerst inhoudelijk op het kritische OVV-rapport. De Onderzoeksraad van Jeroen Dijsselbloem signaleerde vorige maand een gebrekkige crisisstructuur, een blinde vlek voor de ouderenzorg, een te dominant OMT en een communicatiestrategie ‘op de bluf’.

Toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) reageerde nog uiterst kritisch op het conceptrapport, maar het huidige kabinet ‘deelt de conclusies’, een aantal adviezen is of wordt snel overgenomen, zei minister van Justitie Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) vrijdag na afloop van de ministerraad. “De lessen van de OVV nemen we al mee bij de Oekraïnecrisis. Een van de conclusies was: er waren zoveel overlegstructuren dat niet meer duidelijk was wat waar precies besloten werd. Dat moet anders.”

Nieuw expertteam

Vanaf 1 juni gaat het kabinet over op reguliere besluitvorming zonder Catshuissessies en informele overleggen. Ook komt er naast het OMT een MIT, een Maatschappelijk Impact Team. Dat expertteam moet de advisering breder trekken dan de virologie of medische wetenschap.

Dit om de ‘epidemiologische en maatschappelijke impact’ van besluiten zorgvuldig af te wegen. Verder wil Kuipers voortaan naast de modellen over het R-getal en de ziekenhuisbezetting ook grafieken meewegen rond welzijn en economie.