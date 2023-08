Nieuwe CDA-leider Henri Bontenbal houdt niet van politieke spelletjes – dat is zijn achilleshiel én zijn grote kracht

Met de keuze voor Henri Bontenbal hoopt het CDA een streep te zetten onder een tijd van zetelverlies en verdeeldheid. Hoe kan de natuurkundige uit een groot gereformeerd gezin het tij keren?

Man met een visie, vriendelijk en bescheiden, tikje filosofisch, maar bovenal: een verfrissende nieuweling. Over nieuwe politiek leiders niets dan goeds, zo blijkt ook na de bekendmaking dat Henri Bontenbal (40) de nieuwe leider van het CDA is. In de aanloop naar zijn presentatie, vandaag in Rotterdam, prijzen partijgenoten zijn ideeën, zijn christelijk dna, zijn redelijke houding en zijn hekel aan platte politieke spelletjes. “Mensen zien zijn benoeming echt als start voor iets nieuws. Dat merk ik in de appgroepen,” zegt Bart van Horck, bestuurslid van Midvoor, een vereniging van CDA-leden die zich inspannen voor een middenkoers van de partij. “We gaan gewoon zeggen wat we vinden. Hij heeft visie.”

Wederopstanding

Bontenbal zit sinds 2021 in de Tweede Kamer en is voor de gemiddelde Nederlander een onbekende. Maar toch heeft de partijtop vertrouwen in de natuurkundige en energiedeskundige. Na jaren waarin de partij zich soms opstelde als een milde versie van de VVD zal Bontenbal meer naar het midden neigen.

Zijn opdracht voor de verkiezingen is simpel: het CDA moet de schade beperken en het vertrouwen van de kiezers terugwinnen. Als de partij tien van de huidige veertien zetels kan behouden is dat knap.

De nieuwe leider kan zomaar verrassen, denkt voormalig Kamerlid Zihni Özdil (GroenLinks). “Ik denk dat Henri’s benoeming het begin van de wederopstanding is van het CDA. Henri weet uit eigen ervaring wat het betekent als je de eindjes aan elkaar moet knopen, hij is authentiek en niet bang om zijn nek uit te steken.”

Özdil en Bontenbal groeiden in de jaren tachtig op in dezelfde straat in de wijk Lombardijen in Rotterdam-­Zuid. Het was een rauwe buurt waar armoede heerste en vreemdelingenhaat soms hard binnenkwam, zegt Özdil. “Mijn broer en ik werden wel geslagen en uitgemaakt voor kut-Turken. Bij het gezin van Henri waren we altijd welkom, daar stond een bordje met eten. Het was een hardwerkend gezin, gelovig. Maar zeer menselijk, echt een veilige haven.”

Bontenbals vader was cartograaf bij de gemeente Rotterdam, zijn moeder runde het huishouden en deed vrijwilligerswerk. Een auto hadden ze niet en er was ook geen tv, elk dubbeltje werd omgedraaid in het gezin met acht kinderen. Bontenbal woont nog altijd ‘op Zuid’. Met zijn afkomst, zijn levensloop, zijn karakter en visie kan de nieuwe CDA-leider hoge ogen gooien, denkt Özdil.

Toch zal het heel veel arbeid vergen om de kiezer te overtuigen, na een periode waarin het CDA vooral tegen zichzelf streed. Met het inhoudelijke verhaal van fatsoen, redelijkheid en solidariteit is volgens CDA’ers niets mis. De partij produceerde de afgelopen jaren talloze visiestukken en nota’s, maar mensen stemmen niet op een boekenkast vol partijideologisch werk.Bontenbal zal het CDA-verhaal moeten verkopen, het debat moeten aangaan in de soms ruige arena.

Frustratie

Bontenbal kan niet tegen politieke spelletjes. Het is zijn kracht, maar tegelijkertijd zijn achilleshiel. Wie op de CDA-gang van de Tweede Kamer rondloopt, kan zomaar een kreet van frustratie uit Bontenbals kamer horen als een Kamerlid van een andere partij met zijn plan aan de haal is gegaan of als een columnist in een krant een BBB-versie van de werkelijkheid beschrijft waarin het CDA de boosdoener is. Als partijen in een debat goedkoop willen scoren, wordt Bontenbal kwaad en dat is geen act.

In debatten baseert Bontenbal zich op feiten, hij leest veel. Hoewel Bontenbal nu zo’n beetje als de laatste der Mohikanen biomassa als energiebron verdedigt, dat doet hij dat wel met ‘zijn feiten’. Dat siert hem, zeggen opponenten.

Bontenbal wil zich niet neerleggen bij de conclusie dat sluwe debattrucs en strategische spelletjes bij het vak horen. “Ik ben ervan overtuigd dat mensen zitten te wachten op een politiek van hoop tégen het cynisme,” zei Bontenbal. En: “Ik weiger te geloven dat je alleen met ellebogenwerk politicus kunt zijn.”

Als hij dan toch te lang boos blijft, reageert Bontenbal zich af ‘op de piano’ of schrijft hij een lofzang op een denker, activist of politicus.

Vooral Ruud Lubbers is voor Bontenbal een politieke inspiratiebron. Ooit kreeg hij als jonge dertiger een ongevraagd privécollege van Lubbers, bij de oud-premier thuis. Duurzaamheid en milieu waren al vroeg bij Lubbers in beeld. En klimaatverandering laat ook Bontenbal niet los. Al jaren rijdt de Rotterdammer elektrisch, vliegen doet hij sinds 2006 al niet meer, maar – ‘typisch Henri’ – dat wil hij anderen niet opleggen.