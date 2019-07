Nieuwe cao blijft uit: acties op komst bij KLM

Beeld ANP

Gisteravond gooiden de bonden de handdoek. ‘De noodzaak tot (voorlopig) beëindigen van het cao-overleg ligt in het gat tussen wat KLM wil bieden en wat de bonden redelijk vinden in deze tijd van financieel-economische prestaties van KLM,’ schrijven ze in een brief aan de maatschappij die in handen is van deze krant.

KLM bleef volgens de bonden maar draaien. ‘Iedere keer dat u van positie veranderde, was dat een stap opzij in plaats van vooruit. Volledig bewust van de reactie die dat teweeg zou brengen, legt u nu wederom een variant voor structurele loonruimte op tafel die nog steeds aanzienlijk onder het landelijke gemiddelde ligt.’

Ook bleef KLM eisen dat de door bonden gevraagde maatregelen geen kostenverhoging mochten brengen. ‘U kon weten dat de bonden daarmee het overleg zouden beëindigen.’

“Uiteindelijk bleef er een loonsverhoging van 1,35 procent over,” licht FNV-onderhandelaar Birte Nelen toe. “Dat is nog minder dan de inflatie.”

KLM, dat onder extra druk staat om tot een cao-akkoord te komen voor in oktober het honderdjarig bestaan wordt gevierd, spreekt dat tegen. De maatschappij zou haar loonbod meermaals hebben moeten aanpassen als reactie op allerlei maatregelen die de bonden hadden gevraagd – zoals het verminderen van werkdruk voor grondpersoneel, vijfdaagse roosters voor piloten en betere werk- en rusttijden voor de cabine.

“We hebben in een reactie op voorstellen van de bonden belangrijke inhoudelijke voorstellen gedaan en een loonsverhoging neergelegd die uitkomt boven het inflatieniveau,” aldus de maatschappij.