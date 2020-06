Nieuwe canon: niet beter dan de oude, maar anders

Anton de Kom heeft ook een plaats in de canon gekregen. Beeld -

Kortom: de messen kunnen geslepen, net als in 2006 toen universiteitshoogleraar Frits van Oostrum voor de eerste keer een canon samenstelde.

Vooral onder de geschiedenisdocenten in het voortgezet onderwijs is de kritiek niet mals, zo blijkt uit het rapport dat Kennedy schreef in opdracht van het ministerie van Onderwijs. De canon zou een nationalistisch karakter hebben en een overmaat aan witte mannen.

Geschiedenis, zo blijkt de laatste weken ook maar weer op straat, is een levend fenomeen. ‘Toen,’ schrijft Kennedy, ‘leek het Verenigd Koninkrijk nog onlosmakelijk verbonden aan ‘Europa’, werd er volop aardgas gewonnen in Groningen, noemde men Michiel de Ruyter onbekommerd een zeeheld en vonden de meeste mensen het verdedigbaar dat er slechts drie vrouwen waren opgenomen in de canon van Nederland. De tijd vliegt.’

Van Oostrom zei het al: “Een canon hoort niet in beton gegoten te zijn, maar vraagt net als het wegennet regelmatig onderhoud.”

Blindstaren

En dat heeft Kennedy gedaan: zoeken naar meerstemmigheid noemt hij het. ‘Dat vinden we veel vruchtbaarder dan ons blindstaren op zon- of schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis.’

Zo is er gekeken naar een betere man-vrouwverhouding. ‘Met Maria van Bourgondië wordt een cruciale kentering in de geschiedenis van de Lage Landen besproken, en Marga Klompé illustreert de opkomst van de Nederlandse verzorgingsstaat.’ Ook een opvallende keuze: ‘De laatste jaren zijn het in de sport juist de vrouwenteams die het Oranjegevoel levend houden’.

Bij diversiteit, stelt Kennedy, ‘denkt men misschien vooral aan ras of etniciteit’. Hij wil het zelf liever omschrijven als ’de balans tussen elite en het ‘gewone volk’. Meest in het oog springend daarbij is de introductie van een nieuw venster gewijd aan Anton de Kom, de Surinaamse vrijheidsstrijder en verzetsheld.

Gewone mensen

De herijkte Canon begint met een ‘gewone’ vrouw (het in 1997 opgegraven skelet van jager-verzamelaar Trijntje) en eindigt in de sport, volgens Kennedy bij uitstek een populaire vorm van cultuur. In veel teksten heeft de commissie gewone mensen over het voetlicht gebracht. Armen, reizigers en bedevaartgangers bij Jeroen Bosch, Afrikaanse zeelui bij Rembrandt, fabriekskinderen bij het Kinderwetje van Van Houten, de gastarbeiders, of het venster Kolen en gas, waarin mijnwerkers het icoon vormen.

Tien van de vijftig vensters zijn nieuw in de canon van Kennedy. ‘Met Trijntje, Jeroen Bosch, Maria van Bourgondië, Johan van Oldenbarnevelt, Sara Burgerhart, Anton de Kom, Marga Klompé, De gastarbeiders, Kolen en gas en Het Oranjegevoel hebben we de Canon van Nederland in onze ogen verrijkt.’

Tien vensters keren niet terug in de herijkte canon van Nederland: Floris V, Karel V, De Republiek, Grachtengordel, Buitenhuizen, De Stijl, Willem Drees, Crisisjaren, Veelkleurig Nederland en De gasbel. Kennedy: “Er zullen ook nu weer groepen zijn die zich niet herkennen. De geschiedenis staat niet stil. Daarom zou de canon elke tien jaar herijkt moeten worden.”