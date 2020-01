Nieuwe boerenactie op 21 maart, tweede actie duurt maanden

Boeren protesteren op het Malieveld in Den Haag. Beeld ANP

Dat meldt boerenorganisatie Agractie dinsdag. Op 21 maart worden in grote steden onbewerkte agrarische producten verkocht voor de gemiddelde prijs die een boer ervoor krijgt.

Door de consument inzicht te geven in de prijzen die de boeren ontvangen, hoopt Agractie te laten zien hoe slecht het (volgens hen) met de positie van de boeren in Nederland is gesteld.

De boerenactie duurt van 12.00 tot 16.00 uur. De actielocaties worden later bekendgemaakt.

Maandenlange actie

Een tweede actie gaat ‘enkele maanden’ duren en krijgt een ‘zeer groot bereik door heel Nederland’, laat Agractie weten. Hoe die actie er precies uit zal zien, is niet bekend.

Meerdere boerenactiegroepen hebben de afgelopen tijd actiegevoerd. Naast onvrede over prijzen protesteerden ze tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. De boeren gingen massaal met hun tractoren de weg op, wat enkele keren leidde tot chaos in het verkeer.