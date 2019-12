‘Nieuwe advocaat kroongetuige legt werk neer’

De nieuwe advocaat van kroongetuige Nabil B. trekt zich terug nog voordat hij goed en wel is begonnen. De raadsman die de in september vermoorde Derk Wiersum wilde opvolgen, is niet tevreden over de gang van zaken rond te nemen veiligheidsmaatregelen, meldt De Telegraaf.