Nieuwe aanhouding na explosie en schietpartij Rotterdam

Beeld ANP

De man zit vast en wordt gehoord. De verdachten die eerder werden aangehouden, zitten ook nog vast. Zij zijn woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die hun voorlopige hechtenis met veertien dagen heeft verlengd.

De explosie vond plaats in een portiekwoning in de Jagthuisstraat. Ook vonden er in het westen en oosten van de stad vijf schietincidenten plaats en werd een explosief bij een Surinaams restaurant in de Frits Ruysstraat geplaatst. Meer dan twintig woningen en winkels werden ontruimd toen de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) het explosief ontmantelde. Bij de schietincidenten vielen geen slachtoffers.

In de omgeving van de Jagthuisstraat zijn camera’s geplaatst en ook op andere locaties heeft de politie veiligheidsmaatregelen genomen.