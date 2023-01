Nieuw wapen in de strijd tegen drugsuithalers: ‘Zo krijgen ze geen tijd meer om toe te slaan’

Containers uit risicolanden moeten zo snel mogelijk naar de scanner, vindt de douane. Beeld MediaTV

Containers die mogelijk drugs bevatten worden nu gecontroleerd op de terminals zelf. De douane heeft daar moderne scanapparaten geplaatst, waar op haar aanwijzing containers uit risicolanden doorheen worden gehaald. Vooral vrachten uit Zuid- en Midden-Amerikaanse landen als Panama, Ecuador en de Dominicaanse Republiek worden gecheckt.

Analisten van de douane bekijken de digitale beelden. Zien zij iets verdachts, dan volgt een controle door een speurhond of douanier. Als er inderdaad verdovende middelen in het spel zijn, komt het Team Bijzondere Bijstand in actie. Deze speciaal getrainde douaniers bestrijden de drugscriminaliteit in de haven.

Tijdrovend proces

Maar dat proces kost tijd, waardoor risicocontainers vaak lang staan, wachtend op een controle. En dat is het moment dat drugsuithalers kunnen toeslaan. In het holst van de nacht dringen zij haventerreinen binnen om cocaïne over te hevelen van een risicocontainer naar een ‘doos’ die niet gescand hoeft te worden. Dit jaar zijn in twee weken al meer dan veertig uithalers aangehouden.

De haven is een stuk veiliger als containers met een hoog risico meteen na aankomst in de haven naar een goed beveiligde plek worden gebracht, zegt Jan Kamp, directeur van de douane Rotterdam. “Dus rechtstreeks vanaf het zeeschip naar het nieuwe terrein. Die containers moeten zo snel mogelijk van de terminal. Uithalers krijgen zo geen tijd meer om hun slag te slaan.”

Het voordeel van een locatie: je kunt veel beter toezicht houden. Nu staan risicocontainers vaak verspreid over de gigantische terminalterreinen. Daar zijn altijd dode hoeken, ondanks een netwerk van camera’s en fysieke beveiliging.

Beveiliging met drone en camera’s

Kamp: “Op die nieuwe locatie kun je heel gericht camera’s ophangen en een drone laten vliegen, die vanuit de lucht alles in de gaten houdt. We krijgen extra budget en mensen voor dat nieuwe terrein. Want de scan kan oneindig veel containers aan, maar de beelden moeten ook geanalyseerd worden. Dat is nog altijd mensenwerk.”

De douane en overslagbedrijven onderzoeken momenteel wat er allemaal komt kijken bij zo’n nieuwe aanpak. Voor overslagbedrijven betekent het extra werk: zij moeten de containers naar een andere locatie brengen.

Directeur Bas Janssen van Deltalinqs, de koepelorganisatie van bedrijven in de Rotterdamse haven, rekent op medewerking van zijn achterban. “Natuurlijk zien wij ook dat er een drugsprobleem is. Maar we kijken wel kritisch naar de uitdagingen en kosten van zo’n nieuwe aanpak, want terminals moeten hun logistieke systemen aanpassen. En veranderingen kosten geld. Dit mag niet ten koste gaan van onze concurrentiepositie.”

Kamp erkent dat er een uitdaging ligt voor de terminals. “Maar ze doen allemaal mee. Zij willen die troep ook niet op hun terrein hebben. Hun personeel loopt gevaar door de drugscriminaliteit.”

Vol in de spotlights

De douanedirecteur is niet bang dat zo’n plek met honderden risicocontainers juíst drugscriminelen aantrekt. “Nee, want dit terrein staat vol in de spotlights. Er komt zó veel toezicht, daar houden uithalers niet van.”

De nieuwe werkwijze is in december getest met enkele honderden containers. Kamp spreekt van een leerzame, maar geslaagde proef. De directeur verwacht dat deze aanpak dit jaar definitief wordt ingevoerd.

Luister de Parool Misdaadpodcast, waarin het ook over dit vraagstuk gaat: