Nieuw record: warmste week ooit gemeten

Drukte op het Scheveningse strand. Beeld ANP

Met deze extreme temperatuur gaat het weekrecord uit 1975 uit de boeken. Toen werd het in juli een week lang gemiddeld 32,0 graden. Met een volle graad meer is er sprake van een opmerkelijke stijging. Klimaatonderzoeker Van Oldenborgh, verbonden aan het KNMI en de universiteit van Oxford, voorspelde eerder deze week al dat het weekrecord zou sneuvelen.

Extreem hete periodes volgen elkaar steeds sneller op in Nederland. Waar tussen 1948 en 1975 niet één hittegolf voorkwam, telde Nederland er vorig jaar twee. Van de 29 hittegolven die in 120 jaar zijn gemeten (sinds 1901 wordt er officieel gemeten) hebben zich er dertien voorgedaan na 2000. Het vervelende is: Van Oldenborgh en zijn mede-klimaatonderzoekers hebben eigenlijk geen verklaring voor de extreme hitte. “Natuurlijk, de aarde warmt op. Maar de stijging van temperatuur tijdens hittegolven is groter dan de klimaatmodellen aangeven.”

Nog extremer

Volgens Van Oldenborgh is er maar één mogelijkheid om deze temperatuurstijging terug te draaien, en dat is onze CO₂-uitstoot terugdringen. “Pas als die uitstoot nul is, zal de temperatuur stoppen met stijgen. De realiteit is dat we onze borst moeten natmaken. De hittegolven gaan nog extremer worden.”

Voor nu is het met de grootste hitte snel gedaan. De komende dagen blijft het benauwd, maar zakt het kwik met enkele graden. Het KNMI heeft code oranje die van kracht was voor het zuiden en zuidoosten vanwege de aanhoudende hitte beëindigd. Volgens het weerinstituut komt de maximumtemperatuur donderdag nergens meer boven de 35 graden uit.

Omdat het donderdag nog wel warm blijft en het pas daarna langzaam afkoelt blijft het Nationaal Hitteplan van het RIVM gelden. Dat betekent dat in heel het land nog wel code geel van kracht is.