Nieuw pensioen stap dichterbij, onzekerheid over pot met 1500 miljard euro blijft

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) woensdag aan het begin van het debat over de wet toekomst pensioenen in de Tweede Kamer. Beeld Bart Maat/ANP

Onder druk wordt alles vloeibaar, is het gezegde. En dus schaarden werkgevers zich woensdag op de valreep achter de doelstelling om het aantal werkenden dat geen pensioen opbouwt te halveren. Als stok achter de deur wordt zelfs een ‘pensioenplicht’ niet langer uitgesloten.

De toezegging is een gebaar aan PvdA en GroenLinks. Die partijen staan in beginsel positief tegenover het nieuwe pensioenstelsel, maar hadden voor het finale debat van woensdag tegelijkertijd de eis gesteld dat wettelijk wordt vastgelegd dat meer Nederlanders pensioen gaan opbouwen.

Nu de werkgevers daar na jaren verzet ‘geen bezwaar’ meer tegen hebben, is de kans groot dat de linkse partijen kunnen instemmen met de nieuwe pensioenwet. En die steun is onontbeerlijk, omdat de regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben.

Enthousiasme geluwd

Het aan boord houden van de linkse partijen was de werkgevers wel een knieval waard. Want zij willen net als vakbonden en pensioenfondsen door met het nieuwe stelsel. Dat moet ervoor zorgen dat aanvullende pensioenen - anders dan de afgelopen jaren – in goede tijden eerder verhoogd kunnen worden. Ook komen er persoonlijke pensioenpotjes, zodat deelnemers meer zicht krijgen op wat ze hebben opgebouwd. En werkgevers krijgen op hun beurt een stabiele premie.

Maar waar het zwaarbevochten pensioenakkoord drie jaar geleden nog een grotendeels positieve ontvangst kreeg, is het enthousiasme nu behoorlijk geluwd. Het is de vraag of dé grote belofte van toen – de pensioenen kunnen weer stijgen – wel waargemaakt kan worden.

De ongekend hoge inflatie is een aanslag op de koopkracht van de pensioenen en niemand weet hoe lang die aanhoudt. En ook de rente, die zolang laag was maar nu stijgt, is een onvoorspelbare factor. Dat is in het bestaande stelsel ook al zo, maar in het nieuwe stelsel is erin voorzien dat het totale pensioenvermogen van grofweg 1500 miljard euro over de deelnemers wordt verdeeld. Hoe verstandig is zo’n mega-operatie nu het economische tij zo onbestendig is?

Dat is de vraag waarover partijen in de Tweede Kamer het niet eens worden, bleek woensdag opnieuw. Felle tegenstanders als SP en PVV vrezen ‘rampzalige’ uitkomsten en spreken van ‘gokken met pensioengeld’. Zij voelen zich gesteund door een veertigtal experts en oud-politici die de overgang nu ‘onverantwoord’ vinden.

Geen garantie

Maar aan de andere kant is er een veel grotere Kamermeerderheid die – gesteund door weer andere experts – vindt dat het huidige systeem ook niet meer functioneert: veel deelnemers hebben immers al meer dan tien jaar geen indexatie gekregen, waar veel gepensioneerden boos over zijn. En menig jongere vreest dat er straks niks meer voor hen in de pot zit.

Regeringspartijen VVD en D66 hebben er vertrouwen in dat er door het nieuwe stelsel ‘meer uitzicht op een koopkrachtig pensioen’ komt. Maar tegenover Kamerlid Pieter Omtzigt moesten zij ook erkennen dat ze geen garantie kunnen geven dat mensen straks echt beter af zijn. Want in goede tijden mag er straks weliswaar eerder geïndexeerd worden, de pensioenen gaan ook sneller omlaag als het tegenzit.

Het debat in de Tweede Kamer ging woensdag tot na middernacht door, zonder dat minister Carola Schouten (Pensioenen) aan de beantwoording toekwam. Daarvoor wordt een nieuwe dag ingepland. Na de stemming die daarop volgt is de Eerste Kamer aan zet. Dan wordt duidelijk of de grootste pensioenhervorming ooit, na bijna vijftien jaar discussie, de eindstreep haalt.