Nieuw kabinet: twee nieuwe kerncentrales en miljarden voor woningbouw en natuur

De nieuwe kerncentrales moeten helpen om de klimaatdoelstellingen te halen waar ons land aan moet voldoen. Ook maakt het ons land minder afhankelijk van de import van buitenlands gas. Energiebedrijven die een kerncentrale willen bouwen, kunnen daarbij financiële hulp krijgen van de overheid. In totaal trekt het kabinet voor de komende tien jaar zo’n 35 miljard euro uit voor allerlei klimaatmaatregelen.

Beoogd nieuw premier Mark Rutte erkende dat de formatie te lang heeft geduurd. Hij beloofde dat zijn volgende kabinet goed wil samenwerken met oppositiepartijen. D66-leider Sigrid kaag benadrukte dat de vier regeringspartijen bescheidenheid past.

Woningmarkt

Het komende kabinet heeft miljarden te verdelen om de problemen op de woningmarkt, in ziekenhuizen op te lossen. Ook komt er een apart miljardenfonds voor de aanpak van het stikstofprobleem. De plannen die nu worden gepresenteerd, zullen door de ministers volgend jaar verder worden uitgewerkt. Pas dan zal het Centraal planbureau (CPB) ook kijken of alle plannen wel financieel degelijk genoeg zijn. Het regeerakkoord heeft als titel ‘Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’.

Om ervoor te zorgen dat er elk jaar honderdduizend woningen bijkomen, schaft het nieuwe kabinet de controversiële verhuurdersheffing af. Dat is een belasting die woningcorporaties betalen. Wel moeten corporaties het geld dat ze daardoor overhouden dan verplicht investeren in diverse type woningen. Van de honderdduizend nieuwe huizen moet minstens twee derde bestaan uit betaalbare huurwoningen of koophuizen tot de grens van de Nationale Hypotheekgarantie.

Om de acute woningnood voor arbeidsmigranten, daklozen, studenten en starters te ontlasten, komen er jaarlijks 15.000 tijdelijke woningen, ook moeten er jaarlijks 15.000 huizen komen in voormalige kantoorgebouwen. De belastingvrijstelling voor ouders die hun kinderen willen helpen bij het kopen van een huis (de zogeheten jubelton), komt te vervallen.

Basisbeurs

Studerende kinderen krijgen vanaf het studiejaar 2023/2024 weer een basisbeurs. Ongeacht het inkomen van de ouders krijgen alle studenten een vast bedrag. Daar bovenop blijft de inkomensafhankelijke aanvullende beurs bestaan voor kinderen van minder draagkrachtige ouders. Voor alle jongeren die de afgelopen jaren geen basisbeurs hebben gehad, wordt er 1 miljard euro uitgetrokken ter compensatie. Zij kunnen kiezen tussen korting op hun studieschuld of een studievoucher.

Behalve dat er miljarden worden uitgetrokken voor het klimaat, gebeurt dat ook voor natuur. Het stikstofprobleem is door het huidige demissionaire kabinet niet opgelost. Er komt 25 miljard euro op tafel te voorkomen dat natuurgebieden door de neerslag van stikstof verpieteren. Nadat de rechter het kabinet daarvoor op de vingers tikte, liggen veel bouwprojecten stil. Boeren in de buurt van natuurgebieden zullen worden uitgekocht.

Formatie

Bij de presentatie van het akkoord zei informateur Johan Remkes dat de formatie van een kabinet in de toekomst anders moet. Nu twee keer achter elkaar formatierecords zijn gebroken, is het tijd om kritisch naar het proces te kijken, vindt hij. “Dit is een belangrijk moment, want ons land heeft dringend behoefte aan een missionair kabinet,” zei Remkes. “De lange formatie heeft het geduld van de samenleving danig op de proef gesteld.”

Volgens Remkes leg je ‘oude gewoontes moeilijk af’. Maar is er wel alle reden voor een oefening in zelfreflectie van de partijen in de Tweede Kamer nu de formatie voor de tweede keer op rij langer duurde dan ooit. “De verhoudingen in de politiek waren en zijn verscherpt.”

Volgens mede-informateur Wouter Koolmees hebben de vier partijen extra gelet op de uitvoerbaarheid van de plannen. “Dat hebben we geleerd in de afgelopen kabinetsperiode. Niet alles kan de komende vier jaar.” Kamervoorzitter Vera Bergkamp dankte de twee informateurs dat het hen is gelukt om de vastgelopen formatie na negen maanden geruzie toch nog vlot te trekken. Ze zegde toe te laten onderzoeken of het formatieproces in de toekomst beter kan.

Wijzigingen

Woensdagochtend moesten nog wel wat laatste kleine wijzigingen in de tekst worden besproken, maar na iets meer dan twee uur praten was dat ook afgerond. Volgens CDA-leider Wopke Hoekstra was ‘dit het laatste gesprek over de laatste details’. Veel is er na de goedkeuring van de fracties niet meer veranderd. Wel zijn volgens hem de ‘laatste plooien gladgestreken’.

Door de lange formatie duurt de komende kabinetsperiode overigens nog maar iets meer dan drie jaar: in maart 2025 staan al weer de volgende parlementsverkiezingen op de agenda.

Donderdag debatteert de Tweede kamer over de plannen. Dan zal naar alle waarschijnlijkheid VVD-leider Mark Rutte worden aangesteld als informateur om zijn vierde kabinet te gaan samenstellen. Dat zal dan begin januari worden beëdigd door de koning, waarna er definitief een einde komt aan de langste formatie ooit.

Het nieuwe kabinet zal twintig ministers tellen: acht voor VVD, zes voor D66, vier voor CDA en twee voor de ChristenUnie. Daarnaast komen er negen staatssecretarissen: drie voor VVD, drie voor D66, twee voor CDA en een voor de ChristenUnie.