Nieuw in Rutte IV: ministers voor Stikstof, Armoedebeleid en Volkshuisvesting

Zo komen er ministers voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, en Klimaat en Energie. Ook komt er een staatssecretaris voor Digitalisering. Dat zei formateur Mark Rutte vrijdagmiddag op een persconferentie.

Op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komen straks twee ministers in plaats van een minister en een staatssecretaris. Ook op het ministerie van Landbouw komen twee ministers, van wie één verantwoordelijk wordt voor Natuur en Stikstof. Op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen keert de staatssecretaris voor Cultuur en Media terug.

Welke partij voor welk ministerschap in beeld is, is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de VVD acht ministers gaat leveren, D66 zes, CDA vier en ChristenUnie twee. De liberalen leveren drie staatssecretarissen, net als D66. Het CDA kiest twee staatssecretarissen en ChristenUnie één.

Volgens Rutte worstelen VVD, D66, CDA en ChristenUnie niet met het vinden van mensen die in het gure publieke klimaat minister of staatssecretaris willen worden. “Ik merk dat mensen van naam en faam bereid zijn dit werk op zich te nemen.”

In de week van 3 januari gaat Rutte gesprekken voeren met de nieuwe bewindslieden. “Ik denk daar zo’n vier dagen voor nodig te hebben.” In de tweede week van januari kan dan de bordesfoto worden gemaakt.

De postenverdeling van Rutte IV Algemene Zaken:

Minister-president, tevens minister van Algemene Zaken Buitenlandse Zaken:

Minister van Buitenlandse Zaken

Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Justitie en Veiligheid:

Minister van Justitie en Veiligheid

Minister voor Rechtsbescherming

Staatssecretaris Asiel en Migratie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening*

Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering* Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Staatssecretaris Cultuur en Media* Financiën:

Minister van Financiën

Staatssecretaris Fiscaliteit

Staatssecretaris Toeslagen en Douane Defensie:

Minister van Defensie

Staatssecretaris van Defensie Infrastructuur en Waterstaat:

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Economische Zaken en Klimaat:

Minister van Economische Zaken

Minister voor Klimaat en Energie*

Staatssecretaris Mijnbouw Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Minister voor Natuur en Stikstof* Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen* Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tevens ‘coronaminister’

Minister voor Langdurige Zorg en Sport

Staatssecretaris Jeugd en Preventie *: nieuwe posten

Rutte werd gisteren na het Kamerdebat over het eindverslag van informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) benoemd tot formateur en kan beginnen met het samenstellen van de bewindspersonenploeg van Rutte IV. Zelf wordt de VVD-voorman weer premier.

D66-leider Sigrid Kaag laat nog altijd niet los of zij weer terugkeert als minister of ze als fractieleider in de Kamer blijft. Van CDA-leider Wopke Hoekstra is al wel bekend dat hij weer het kabinet in gaat, al keert hij waarschijnlijk niet terug op het ministerie van Financiën.

Screening

Bosch. De beoogd ministers en staatssecretarissen die de vier partijleiders vrijdag hebben aangedragen, moeten nog worden gescreend door de veiligheidsdienst AIVD. Ook moeten zij eventuele zakelijke belangen, zoals aandelenportefeuilles, op afstand zetten. De Tweede Kamer heeft de regels hiervoor aangescherpt, waardoor de Kamer ook een overzicht krijgt van de zakelijke belangen. Ook vakantiehuisjes moeten worden gemeld.