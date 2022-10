Nieuw hoofdstuk in schaakrel: Niemann eist 100 miljoen van Carlsen om beschuldigingen

Hans Niemann vindt dat zijn reputatie is verwoest, nu ook een schaakwebsite hem heeft beschuldigd van valsspelen. Beeld ANP / EPA

De Amerikaan zegt dat zijn reputatie is verwoest en zet daarom in een rechtszaak hoog in.

Niemann heeft ook de schaakwebsite Chess.com aangeklaagd. Die website bracht begin deze maand na onderzoek naar buiten dat de schaker in meer dan honderd onlinepartijen vals zou hebben gespeeld. Zelf gaf Niemann eerder toe dat hij twee keer online had valsgespeeld, toen hij 12 en 16 jaar oud was.

De Amerikaanse tiener baarde enkele weken geleden opzien door op een toernooi te winnen van Carlsen. Kort daarna staakte de Noorse grootmeester op een online toernooi zijn partij tegen de Amerikaan al na één zet en zette zijn beeldscherm op zwart. Carlsen beschuldigde Niemann eerst indirect en later openlijk van valsspelen.

De internationale schaakfederatie FIDE besloot eind vorige maand een onderzoek in te stellen, zowel naar de beschuldigingen van Carlsen als de verklaringen van Niemann.

