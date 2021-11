Nieuw hoofdstuk in crisis SP: leden nemen publiekelijk afstand van partijbestuur

‘Het is een aflopende zaak bij SP,’ aldus raadslid David Schreuders. Beeld Gemeente Amsterdam

Het is al lange tijd crisis binnen de SP. Inmiddels kan daar een nieuw hoofdstuk aan worden toegevoegd: een grote groep bekende en minder bekende leden distantieert zich van de idealen van het partijbestuur. Ze sturen aan op een vertrek uit de SP of willen dat de partij radicaal verandert.

In een gezamenlijke verklaring schrijven zij dat het ‘autoritair partijbestuur’ het voor hen onmogelijk maakt om de SP-idealen na te streven. ‘Elk serieus kritisch geluid wordt de partij uitgewerkt met bureaucratische trucjes, alle kandidaten voor het nieuwe partijbestuur met een andere visie zijn geroyeerd.’

De brief is ondertekend door zo’n honderd SP’ers, onder wie tien leden die actief zijn in Amsterdam. Raadslid David Schreuders is daarvan het meest prominente lid. Voor hem geldt ook dat de idealen van het bestuur niet meer de zijne zijn. “Het is een aflopende zaak bij SP. Vrienden van me worden de partij uitgezet en het gaat van kwaad tot erger. Als dit niet stopt, blaast de partij zichzelf op.”

Black Lives Matter

De ondertekenaars geloven nog wel in het ‘socialisme van onderop’, maar niet zoals het partijbestuur dit uitvoert. Zij vinden onder meer dat de partij steeds meer naar rechts opschuift, door onder meer strikter te zijn op migratiebeleid en samen te willen werken met VVD als regeringspartij.

‘Waar een socialistische partij een bondgenoot moet zijn van sociale bewegingen, werden we links ingehaald door bewegingen als Black Lives Matter, de klimaatbeweging en de vakbond. De SP stond stil in haar analyses en werd steeds minder relevant,’ valt te lezen in de oproep.

David Schreuders zegt nog niet uit de partij te stappen. “We gaan nu kijken hoe er gereageerd wordt op deze oproep. Onze lijn is dat we democratisch met elkaar besluiten hoe we verder gaan. Voor sommigen zal dat binnen de partij zijn, voor een deel buiten de partij. Ik ga daar met mensen in Amsterdam over nadenken.”

Schreuders zal voorlopig zijn werk blijven doen als raadslid. Wel zegt hij te stoppen na de gemeenteraadsverkiezingen, mocht er binnen het partijbestuur niets veranderen.

Huiselijk geweld

Het lukt de SP al een kleine twee jaar niet om de onrust binnen de partij tot bedaren te brengen. In juni van dit jaar nam de partij officieel afscheid van jongerenafdeling Rood. In oktober werden SP-leden die openlijk met Rood sympathiseerden geroyeerd – wat binnen de partij tot veel ophef leidde.

In Amsterdam kampt de SP bovendien met eigen problemen. Wethouder Laurens Ivens moest in juni aftreden wegens grensoverschrijdend gedrag. Het aantreden van zijn opvolger, Jakob Wedemeijer, verliep rommelig en moest worden uitgesteld toen duidelijk werd dat diens partner een rechtszaak had lopen tegen de gemeente.

Vorige maand moest kersverse lijsttrekker Tiers Bakker zijn nieuwe functie ook nog eens neerleggen, wegens een aanhouding van huiselijk geweld in 2018. Hij blijft vooralsnog wel aan als raadslid, al is hij de afgelopen weken afwezig geweest wegens gezondheidsproblemen.

Nieuwe lijsttrekker

Jakob Wedemeijer wordt gezien als de ‘logische’ nieuwe lijsttrekker, aangezien hij vorige keer door het partijbestuur naar voren werd geschoven. Toch is het nog maar de vraag of de huidige wethouder Wonen deze taak op zich wil gaan nemen. Bij de stemming om het lijsttrekkerschap bleek meer dan de helft van de aanwezige leden Wedemeijer niet te steunen.

Zowel Wedemijer als het partijbestuur zegt nog geen uitspraken te kunnen doen over wie de nieuwe lijsttrekker wordt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De verwachting is dat SP dit op 19 december bekendmaakt.