Nieuw dagrecord: RIVM meldt 12.844 positieve tests

Beeld Getty Images/Westend61

Door een computerstoring bij de GGD werden dinsdag niet alle positieve tests meegenomen in de dagcijfers (6682). De positieve tests die toen niet zijn meegenomen, worden later meegeteld. Hierdoor kunnen de cijfers van woensdag en donderdag een vertekend beeld geven. Het is niet duidelijk hoeveel van de gevallen die dinsdag niet mee werden genomen, inmiddels wél zijn doorgegeven.

Ziekenhuizen

Het aantal opgenomen coronapatiënten is donderdag weer gestegen. In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu in totaal 2003 patiënten met Covid-19. Dat zijn er 39 meer dan woensdag het geval was. Toen lagen er 1964 mensen met corona in het ziekenhuis.

Op de intensive care liggen nu 536 patiënten met het coronavirus. Dat zijn er iets minder dan de 548 van woensdagmiddag. Het afgelopen etmaal zijn 259 nieuwe patiënten opgenomen, hiervan kwamen er 38 op de intensive care terecht. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding.

Amsterdam

In de regio Amsterdam zijn donderdag 652 nieuwe besmettingen gemeld. In de gemeente Amsterdam waren dat er 558.