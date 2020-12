Nieuw dagrecord besmettingen, mogelijk door correctie na storing

Beeld ANP

Dinsdag werden er 6682 positieve tests gemeld, flink minder dan een dag eerder. De daling op dinsdag werd waarschijnlijk veroorzaakt door een computerstoring bij de GGD. Hoeveel van die gevallen inmiddels wel zijn doorgegeven, is volgens het instituut niet na te gaan.

De weekcijfers van het RIVM lieten al wel een forse stijging zien.

Het aantal opgenomen coronapatiënten in ziekenhuizen is woensdag licht gestegen. In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu in totaal 1.964 patiënten met covid-19. Dat zijn er tien meer dan dinsdag het geval was. In de afgelopen dagen was het aantal patiënten al flink gestegen.

Op de intensive-care liggen nu 526 patiënten met het coronavirus. Dat zijn er er twee meer dan dinsdagmiddag het geval was. Een week eerder lagen er nog 473 mensen met corona in het ziekenhuis. Op weekbasis is er een toename te beschouwen van 11 procent in het aantal mensen dat wordt opgenomen met het virus.

In de afgelopen dag zijn er 170 nieuwe patiënten opgenomen, hiervan liggen er 24 op de intensive care. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding.