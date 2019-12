Nieuw coalitieakkoord Den Haag: PvdA en CDA in bestuur

De Haagse gemeenteraad in debat. Beeld ANP

De inhoud daarvan wordt maandagmiddag gepresenteerd. Zodra de partijen de zegen hebben van de gemeenteraad, kunnen ze aan hun klus beginnen.

VVD, D66 en GroenLinks, die ook in het oude bestuur zaten, krijgen gezelschap van PvdA en CDA. De christendemocraten hebben de 36-jarige Hilbert Bredemeijer voorgedragen als wethouder. Hij was eerder voorzitter van de lokale partijafdeling en woordvoerder van de CDA-fractie in de Tweede Kamer.

De PvdA heeft nog geen naam van een kandidaat naar buiten gebracht. De zes wethouders van de andere partijen blijven op hun post.

Het vorige college bestond uit VVD, D66, GroenLinks en de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Die laatste partij werd begin oktober uit het college gezet toen twee van haar wethouders en een raadslid bleken te worden verdacht van corruptie. Ze zouden bevriende ondernemers hebben geholpen met vergunningen in ruil voor donaties.

De rijksrecherche doorzocht hun werkkamers op het stadhuis. Onder de verdachten is partijoprichter en oud-Kamerlid Richard de Mos. Hij is inmiddels weer voorzitter van de fractie, de grootste groep in de Haagse raad.