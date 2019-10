Nieuw boerenprotest op komst ‘ergens in de Randstad’

Drentse boeren blokkeerden met hun trekkers de snelweg A28 bij Hoogeveen. Beeld ANP

Een andere boerenactiegroep, Agractie, heeft over vier tot zes weken ook twee acties op stapel staan.

De beide actiegroepen waren verantwoordelijk voor de grote boerenprotestactie van afgelopen week. Toen werden snelwegen geblokkeerd door grote rijen tractoren die naar Den Haag reden. Wat voor acties er dit keer precies worden gehouden, is nog geheim.

Geld inzamelen

Agractie is een geldinzamelingsactie gestart, waar maandagochtend al 15.000 euro mee was opgehaald. Agractie zegt 120.000 euro nodig te hebben voor een van de twee acties. ‘Beide acties zullen zonder overlast voor de burger zijn en zeer duidelijk zichtbaar zijn,’ stelt Agractie in een oproep voor de geldinzameling.

‘We hebben ervoor gekozen deze actie’s voor te bereiden zonder de details vrij te geven in verband met de aard van de actie. Voor één actie zijn geen financiën nodig, voor de andere actie is een nieuwe doneeractie aangemaakt.’

De Farmers Defence Force wil volgende week woensdag weer met tractoren naar de Randstad rijden. ‘Maar ook met personenauto’s, bussen, vrachtwagens,’ somt de actiegroep op in een facebookoproep.

De actie wordt mogelijk een langdurige. ‘Zorg op 16 oktober voor voldoende eten en drinken, warme kleding, zaklampen, extra batterijen voor de telefoon en eventueel slaapmateriaal.’ Ze zeggen dat ze woensdag de strijd aan willen gaan tegen ‘de echte vervuilers van Nederland. En dat is niet Schiphol’.