Nieuw ‘avioduct’ geeft Schiphol eindelijk tweerichtingsverkeer voor vliegtuigen

Een Boeing 737 van KLM gebruikt het nieuwe avioduct dat donderdag op Schiphol is geopend. Beeld Joris van Gennip

Zal je net zien. Heb je na twee jaar bouwen eindelijk je vliegtuigviaduct af, wil je als bouwers wel eens zien hoe dat wordt gebruikt, stuurt de Luchtverkeersleiding de toestellen nog via de oude route. Maar daar komt snel verandering in als KLM zo vriendelijk is een van haar Boeings 777 als eerste over het nieuwe avioduct van Schiphol, over snelweg A4, te slepen. En als er één toestel over de brug is, volgen er snel meer.

Sinds de opening van Schiphol Centrum 55 jaar geleden ligt er al een luchtbrug over de snelweg, zodat toestellen van de terminals naar de Zwanenburgbaan en Polderbaan kunnen rijden – en terug. Maar dat vliegtuigviaduct is eenrichtingsverkeer. Dus moeten vliegtuigen bij grote drukte op elkaar wachten om de snelweg te kunnen oversteken. Bovendien, zo oordeelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in 2017 en 2018, is dat eenrichtingsverkeer niet veilig genoeg.

Sindsdien is Schiphol bezig al haar taxibanen dubbel uit te voeren, waaronder rijbaan Q (in luchtvaartjargon: Quebec). Alsof het om de ringweg om een grote stad gaat, beschikt Schiphol nu over een binnenring en een buitenring die alle banen en platforms met elkaar verbinden. De laatste flessenhals is met de opening van het avioduct zo goed als opgelost.

Bij aannemer Heijmans hebben ze best ervaring met de bouw van bruggen en viaducten, maar eentje die de allergrootste luchtreuzen moet kunnen torsen – ook vliegtuigtypes die nog niet eens zijn uitgevonden – is ook voor de Brabantse bouwer een uitdaging. Het is het bouwwerk aan te zien: machtige betonnen poten ondersteunen een potent ogend brugdek.

850.000 kilo

Het bouwwerk is ontworpen om een gewicht van 850.000 kilo aan te kunnen. Dat is meer dan voldoende om de zwaarste luchtreus die Schiphol aandoet – de Airbus A380 – anderhalf keer te torsen. Zelfs een exoot als de Antonov AN-225, het gewichtigste vrachttoestel ter wereld, kan er volgepropt overheen.

“Maar we moesten ook rekening houden met de remkrachten van vliegtuigen,” zegt Bart Smolders van Heijmans. “Die moeten wel door de constructie worden opgevangen. En we zaten met de slappe poldergrond.” Om het 250 meter lange, 60 meter brede en 32 miljoen kilo zware bouwwerk te dragen, werden daarom 900 palen in de klei geslagen.

Voor het viaduct moesten eerst alle kabels en leidingen worden verlegd, een bedrijfsterrein worden ontruimd en rekening worden gehouden met twee spoortunnels en een bustunnel. “Het was puzzelen,” zegt Smolders. “We hadden tussen de railtunnels maar 172 centimeter ruimte voor heipalen van elk 83 centimeter.”

Schiphol zette het bouwwerk ondanks de coronacrisis door. Wel werd de tweede fase van het project uitgesteld. “We moeten het avioduct nog in twee richtingen aansluiten op de rest van de taxibanen,” vertelt bouwbestuurder Hanne Buis van Schiphol. “Dat is in 2025 afgerond.”

Uitstel

“We hebben vanwege de coronacrisis en de impact op de luchtvaart een deel van ons bouwprogramma uitgesteld en een ander deel, zoals werk aan de terminals, juist versneld omdat er minder passagiers waren. Investeringen in veiligheid, zoals dit werk, zetten we altijd door.” Wel kampt de luchthaven nu met tegenslag bij de bouw van de A-pier, waar onlangs de aannemers werden weggestuurd.

“We zien dat de beperkingen voor de luchtvaart nog wel een tijdje zullen blijven, dus kijken we goed naar wat wij financieel kunnen dragen en wat onze klanten, de luchtvaartmaatschappijen, financieel kunnen dragen. We zijn bezig onze investeringen tot 2030 in te delen.” Klaar is het nooit, zegt Buis. “Binnenkort gaan we de Aalsmeerbaan renoveren, dan pakken we ook daar meteen de taxibanen aan.”

Met de voltooiing kan de luchthaven ook weer een aanbeveling van de OVV afvinken. “We vonden het al veilig, hiermee wordt het nog veiliger.”