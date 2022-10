Nieuw asielplan: bonus voor gemeente die meer asielzoekers opneemt

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) na een debat in de Tweede Kamer. Beeld ANP/Phil Nijhuis

Dat staat in een nieuw asielplan dat staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) woensdag heeft besproken met de fractievoorzitters van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Daarmee wil de bewindsman volgens betrouwbare bronnen invulling geven aan de wet die weigerachtige gemeenten kan dwingen tot asielopvang.

Het plan ligt gevoelig omdat niet alle coalitiepartijen begrijpen waarom een ‘asielzoekersplafond’ nodig is. In eerdere plannen, van afgelopen zomer, stelde Van der Burg nog dat de opvangplekken voor alle asielzoekers die ons land binnenkomen eerlijk verdeeld zouden worden over de twaalf provincies en dat de provincies dan moesten zorgen voor een evenredige verdeling over de gemeenten.

Nu sorteert hij voor op een maximumaantal asielzoekers, zodat alle gemeenten in elk geval hun steentje bijdragen aan de vastgelopen asielopvang. Nu is dat niet zo: van de 344 gemeenten in Nederland hadden er op 1 september van dit jaar 251 geen langdurige opvang voor asielzoekers. Met ‘een wortel in plaats van een stok’ wil Van der Burg het aantrekkelijker maken voor gemeenten om (meer) asielzoekers op te vangen.

Spreid- en verleidwet

Het plan zou ook een manier zijn om de grote weerstand bij Van der Burgs eigen VVD tegen een ‘dwangwet’ te doorbreken. Daar wordt al gesproken over een ‘spreid- en verleidwet’. De liberalen willen gemeenten niet dwingen. De eind augustus gesloten asieldeal zorgde al voor ophef bij de VVD-achterban. Een groot deel ervan vond die te soft. Het leidde eind augustus in Driebergen tot een hoogoplopend debat tussen VVD-leden. Daar werd zichtbaar dat zestig procent van de partijleden tegen gedwongen spreiding was.

Binnen de coalitie wordt benadrukt dat het plan van Van der Burg allerminst een gelopen race is. Er zijn ook zorgen over. Wordt het door de VVD voorgestelde asielzoekersplafond te laag gelegd, dan is de kans groot dat niet genoeg gemeenten door de bonus verleid kunnen worden tot opvang. Daarmee wordt het probleem van nu niet opgelost, zo is de vrees.

De komende anderhalve week zal er achter de schermen nog volop worden onderhandeld en ‘aan allerlei knoppen worden gedraaid’. Van der Burg wil zijn uiteindelijke wetsvoorstel vóór het herfstreces, dat op 21 oktober begint, af hebben.