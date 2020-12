Niets aangetroffen in vliegtuig op Schiphol na bommelding

De marechaussee deed onderzoek naar een verdachte situatie in een vliegtuig op Schiphol. Beeld ANP

Een man in Haarlem deed woensdagmiddag de bewuste bommelding. De Koninklijke Marechaussee startte daarop een onderzoek en er werd een Grip 2-melding gedaan, waarna verschillende hulpdiensten uitrukten. Ook werd een gedeelte van de D-pier op Schiphol tijdelijk afgesloten voor het onderzoek. De luchthaven meldde dat er geen gevolgen waren voor het overige vliegverkeer.

De marechaussee liet eerder al weten dat alle passagiers van het vliegtuig het toestel veilig hadden verlaten. Een woordvoerder meldde daarbij dat niemand gewond was geraakt.

De melder uit Haarlem is door de politie aangehouden. Over de identiteit van de man kunnen de politie en de Koninklijke Marechaussee niets zeggen.

GRIP 2

Grip 2 is een van de vijf opschalingen die in Nederland mogelijk zijn. Er is sprake van Grip 2 wanneer de situatie omvangrijker is dan alleen de plaats van het incident. Situaties waarbij er sprake is van (dreigende) maatschappelijke onrust, komen in aanmerking voor Grip 3.

In november vorig jaar kwamen hulpdiensten ook massaal naar Schiphol, destijds na een Grip 3-melding. Het bleek toen om een misverstand te gaan. Een piloot wilde een vlieger in opleiding uitleggen hoe hij het kapingsalarm kon activeren, maar zette het alarm ook daadwerkelijk aan. Daarop sloeg de verkeersleiding groot alarm.

Het onderzoek in het vliegtuig is afgerond. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Het vliegtuig en de afzettingen zijn daarom weer vrijgegeven. #Schiphol — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) 9 december 2020

Het betreffende vliegtuig wordt momenteel onderzocht. Op dit moment kunnen wij nog geen mededelingen doen over de aard van het onderzoek. #Schiphol — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) 9 december 2020