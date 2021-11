Niet verrassend, wel zorgelijk: opvolger verboden partydrug 3-mmc al te koop

Het verbod op het voorheen legaal verkrijgbare 3-mmc werd donderdag na maandenlange discussies van kracht. De drug werd werd de afgelopen jaren steeds populairder en veroorzaakte door het hele land een reeks (gezondheids)incidenten. Bij veelvuldig gebruik kan het middel leiden tot hartkloppingen, slapeloosheid en gespannen spieren. Diverse gebruikers zijn aan de gevolgen van de goedkope en makkelijk verkrijgbare drug overleden.

De druk op het kabinet om de omstreden partydrug te verbieden nam de afgelopen maanden toe, maar experts vreesden dat het verbod beperkt nut zou hebben. Met slechts enkele aanpassingen aan de chemische samenstelling van de drug hebben producenten immers snel een legale variant gevonden.

Opvolger alweer te koop

Afgelopen weekend werd die vrees bevestigd, diverse webshops stuurden hun klanten een mail dat de opvolger van 3-mmc alweer te koop is. ‘De vervanger hebben wij uiteraard al voor jullie klaarstaan. We bieden dit aan in kristal-en poedervorm, zoals u gewend bent. De kristallen zijn glashelder en de poedervorm is zeer fijngemalen’, valt te lezen in een van de rondgestuurde mails.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is er niet over te spreken. “Dat aanbieders proberen om met een zo vergelijkbaar mogelijk alternatief te komen voor 3-mmc is ronduit belabberd en zorgelijk voor de volksgezondheid en het welzijn van mensen,” zegt woordvoerder Ruben van Dorssen. “Maar het is niet verrassend. Precies om dit soort situaties in de toekomst beter aan te kunnen pakken, werkt staatssecretaris Blokhuis aan een wetsvoorstel waarmee hele groepen van nieuwe psychoactieve stoffen in één keer aangepakt kunnen worden.”

Verslavingszorg

Verslavingszorginstellingen zijn evenmin verrast door de snelle opkomst van de nieuwe partydrug. “Als middelen verboden worden zie je vaker dat aanbieders hier op inspelen door een nieuwe stof aan te bieden die ‘nog’ niet in de opiumwet staat,” legt preventiewerker Daniëlle Ketelaars van Novadic-Kentron uit. “Vaak lijken deze stoffen heel erg op elkaar, maar door een kleine aanpassing is het net een andere stof en valt deze niet onder de opiumwet.”

Het gevaar van een nieuwe stof is dat weinig bekend is over de mogelijke risico’s, zegt Ketelaars. “Het is nog niet veel gebruikt, dus we weten ook niet goed wat de effecten zijn. Je bent dus eigenlijk je eigen proefkonijn.” Jellinek, een van de grootste Nederlandse instellingen voor verslavingszorg, sluit zich daarbij aan. “We tasten volledig in het duister over wat deze nieuwe drug met mensen doet. Dat webshops dit nu zo pushen is dan ook geen goede ontwikkeling,” zegt een woordvoerder.

Het Trimbos Instituut maakt zich zorgen over het ‘nieuwe’ 3-mmc. “Het grootste gevaar is dat er heel erg weinig over bekend is. Het is onduidelijk wat een gevaarlijke hoeveelheid is om te gebruiken. Ook is onbekend of het (levens)gevaarlijk kan zijn in combinatie met andere middelen of met medicijnen. Het gebruik van het middel is mogelijk (erg) gevaarlijk. Ook kan behandeling door artsen lastig zijn als het gebruik misgaat. Artsen kennen het middel namelijk niet. We raden het gebruik daarom ten zeerste af.”

Andere aanpak

Volgens verslavingszorginstelling Jellinek is het de hoogste tijd dat de overheid voor een andere aanpak van de drugsproblematiek kiest. “Uit alle onderzoeken blijkt dat het verbieden van harddrugs heel weinig effect heeft gehad op het verbruik in Nederland. Dan kun je daar wel vrolijk mee doorgaan, maar waar en wanneer stopt het dan? Wij denken dat het veel veiliger is om dergelijke middelen op een controlerende manier vrij te laten in de samenleving. Reguleren dus. Op die manier heb je invloed op hoe en waar Nederlanders het gebruiken én wat de kwaliteit van de drug is. Het wordt tijd om die discussie een keer goed te voeren.”

Breder verbod

Het is overigens niet voor het eerst dat een nieuwe variant op een verboden drug op de markt komt. “We zagen het bijvoorbeeld met 4FA. Dit werd een paar jaar geleden veel gebruikt en uiteindelijk resulteerde dat in relatief veel gezondheidsincidenten, zoals hersenbloedingen. Na aanleiding van de incidenten is het daarna wel op de opiumwet geplaatst,” aldus Ketelaars.

Het demissionaire kabinet werkt ondertussen aan een breder verbod op designerdrugs. Het idee hierachter is om hele groepen grondstoffen die dezelfde chemische basisstructuur hebben, in de ban te doen, zodat producenten minder makkelijk een nieuw legaal product kunnen bedenken. Afgelopen vrijdag is het voorstel in de Ministerraad besproken en akkoord bevonden.

De Raad van State wordt nu om advies gevraagd en daarna zal het aan het parlement worden aangeboden ter behandeling. Het ministerie hoopt dat de wet medio 2022 actief is.