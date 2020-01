Niet vegetariër, maar vleeseter moet eetwensen gaan doorgeven

Henriëtte Prast. Beeld ANP

De meeste universiteiten zijn al om, net als de gemeenten Amsterdam, Haarlem en Delft. Deze week bespreekt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht het voorstel om van vegetarisme de standaard te maken binnen de organisatie. Als het bestuur akkoord gaat, moeten voortaan niet de vegetariërs, maar de carnivoren vooraf doorgeven wat zij willen eten tijdens diners en recepties.

Het gaat plotseling snel, zegt gedragseconoom Henriëtte Prast die tien jaar geleden het initiatief lanceerde, eerst in de krant, daarna met een lezing op Lowlands. “Ik ben van nature ongeduldig, maar kennelijk werkt het zo. Aanvankelijk gebeurde er weinig. Er kwamen een paar ingezonden brieven. Maar de sneeuwbal is uiteindelijk toch gaan rollen. Nu haakt de ene na de andere organisatie aan.”

Omdraaien van de standaard

Het voorstel van de Tilburgse hoogleraar komt neer op het omdraaien van de standaard. “Ik kende het principe uit de Verenigde Staten. Daar is deelname aan een pensioenregeling niet verplicht. Werknemers moeten aangeven of zij willen meedoen. Een bedrijf draaide dat om en vroeg medewerkers om het aan te geven als zij níet wilden meedoen. Dat leidde tot een enorme toename van het aantal deelnemers.”

Het heeft te maken met een mechanisme dat Prast (64) omschrijft als de architectuur van de keuze. “Wat wordt aangeboden als de standaard, wordt gemakkelijk geïnterpreteerd als de ideale keuze. Het vraagt een zekere inspanning om er van af te wijken. Je moet immers doorgeven dat je iets anders wilt. Een grote groep heeft geen voorkeur, maar ook wie niet kiest, kiest voor de standaard.”

Prast besloot het mechanisme los te laten op de diners en borrels die zij als wetenschapper bijwoonde. “Ik ben sinds 2007 vegetariër. Dat betekende dat ik daarna steeds als ik naar een etentje van het werk ging of het vliegtuig pakte moest doorgeven dat ik geen vlees wil eten. Het eten van vlees is de standaard. Ik vroeg me af hoe het zou zijn als we van vegetarisme de norm maken.”

Gevoelig onderwerp

Het bleek een gevoelig onderwerp. “Ik kreeg wel reacties van mensen die schreven dat ze meteen na het schrijven een groot stuk vlees op de barbecue gingen leggen. Alsof ik er op uit zou zijn om carnivoren hun stukje vlees af te pakken. Maar het mooie van het voorstel is dat de vrijheid van keuze gewoon blijft bestaan. Alleen moeten de vleeseters aangeven dat zij graag vlees willen eten.”

Dat haar initiatief nu alsnog vleugels krijgt, schrijft Prast toe aan het toegenomen milieubewustzijn. “Of het nu om dierenwelzijn gaat, de eigen gezondheid of de toekomst van de planeet: er zijn allerlei goede argumenten om geen of minder vlees te eten. Het voordeel van deze aanpak is dat het geen geld kost, terwijl het toch bijdraagt aan een doelstelling van het beleid.”

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de resultaten, maar Prast kent een paar voorbeelden uit de praktijk. Op het jaarlijkse kerstdiner voor hoogleraren op de Rotterdamse Erasmus Universiteit vroeg nog geen tien procent van de gasten om vlees. Prast: “Inmiddels zijn bijna alle universiteiten om. Het wordt daar zo langzamerhand een statement om vlees als standaard aan te houden. Dat versnelt het proces.”

Senatorschap

Tussen 2015 en 2019 was de hoogleraar senator voor D66. In Den Haag heeft ze ook wel pogingen gedaan om het vegetarisme te promoten. “Er werd vaak ’s avonds vergaderd, dus dan was er ook een maaltijd. Voor de paar vegetariërs was het lastig: als er een Indische rijsttafel werd geserveerd, aten wij een beetje rijst met banaan. Ik heb het wel eens aangekaart, maar kreeg er de handen niet voor op elkaar.”

Het afscheid van de Eerste Kamer verliep in mineur: Prast stapte uit de partij omdat zij van haar fractie geen toestemming kreeg te stemmen voor een verbod op de hobbyjacht, nota bene een punt uit het program van D66. “Ik was teleurgesteld in de politiek. Ik merk nu dat je kennelijk geen zitting hoeft te hebben in het parlement om een verandering tot stand te brengen. Dat is ook wel interessant.”