Niet meer naar GGD na positieve zelftest

Het aantal mensen dat naar de GGD ging voor een test, liep de laatste tijd al terug. Beeld Ramon van Flymen/ANP

GGD-testen zijn daarnaast nog steeds beschikbaar om een bewijs te verkrijgen dat iemand is hersteld van corona. Zo’n bewijs kan nodig zijn voor reizen naar het buitenland.

Het ministerie van Volksgezondheid wil de verantwoordelijkheid meer bij burgers zelf leggen. Er komt een ‘zelfzorgadvies’ waarin onder meer staat wat je precies moet doen na een positieve coronatest, of als je juist negatief test maar wel klachten houdt. Het ministerie benadrukt dat het nog steeds nodig is om in isolatie te gaan bij een positieve zelftest.

Het aantal mensen dat naar de GGD ging voor een test, liep de laatste tijd al terug. Vorige week dinsdag bleek het aantal GGD-testen al met ongeveer een derde gedaald, vergeleken met een week eerder. De overheid wil de teststraten van de GGD grotendeels afbouwen. Nu mensen daar niet meer langs hoeven, wil de overheid zicht houden op de verspreiding van het coronavirus door controle van het rioolwater, steekproeven en ziekenhuisopnames.

Sinds zaterdag meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het weekend en op feestdagen geen cijfers meer over het aantal positieve coronatesten.