Niet meer naar buiten: Stichting Huiskat Thuiskat stapt naar rechter om katten binnen te houden

Loslopende huiskatten verorberen in Nederland jaarlijks miljoenen vogels en kleine zoogdieren. Beeld Hollandse Hoogte/Ramon van Flymen

In Nederland leven circa drie miljoen huiskatten die jaarlijks naar schatting miljoenen vogels en kleine zoogdieren verschalken. Daar moet een einde aan komen, vindt de nieuwe stichting Huiskat Thuiskat, die nog dit jaar een juridische procedure wil starten met als doel de overheid te dwingen op te treden tegen de eigenaren van loslopende katten.

De stichting eist van demissionair minister Carola Schouten van Natuur, Landbouw en Voedselkwaliteit dat zij optreedt tegen baasjes die hun huiskat buiten laten lopen. “De minister is verplicht om te handhaven als beschermde diersoorten schade wordt toegebracht,” stelt jurist Roel van Dijk namens de stichting. “Ook als het gaat om indirecte schade door loslopende katten.”

Handhavingseis

Met de handhavingseis borduurt de Gelderse stichting voort op onderzoek van rechtswetenschappers Arie Trouwborst en Han Somsen van de Universiteit van Tilburg. Die concludeerden in 2019 dat huiskatten volgens het Europees natuurbeschermingsrecht helemaal niet buiten mogen lopen. Van Dijk: “Het probleem is dat deze regels door de overheid niet worden gehandhaafd.”

Volgens Van Dijk hangt dat laatste samen met de gevoeligheid van het onderwerp. “Het is een heet hangijzer in de landelijke politiek. Drie miljoen katten hebben drie miljoen baasjes. Niemand wil er zijn vingers aan branden. De politiek grijpt niet in. Vandaar dat we dat nu via de rechter proberen af te dwingen.”

Voor het proefproces heeft de stichting niet alleen een verantwoordelijke minister nodig, maar ook enkele eigenaren van katten. Van Dijk: “We willen geen mensen voor het blok zetten. Daarom roepen we eigenaren op zich als belanghebbende partij aan te melden. Het proces kan iedereen de gewenste duidelijkheid verschaffen, natuurbeschermers én kattenliefhebbers.”

Aandacht

De eventuele gevolgen van het proefproces kunnen ingrijpend zijn voor eigenaren van katten. Is de stichting niet bang die mensen massaal in de gordijnen te jagen? “We houden rekening met negatieve reacties,” zegt Van Dijk. “Maar het proces is bedoeld om de schade onder de aandacht te brengen die loslopende katten de natuur toebrengen.”

Want dat is onderdeel van het probleem volgens de stichting: de meeste eigenaren hebben geen idee wat hun huiskat buiten allemaal uitspookt. “Het gaat ons niet om de beperking van de vrijheid van de kat, maar om de bescherming van de natuur,” zegt Van Dijk. “Als dat aspect meer aandacht krijgt, zal ook de steun groeien voor maatregelen tegen loslopende katten.”

Als het komt tot een proefproces, is Nederland het eerste land in Europa waar de kwestie voor de rechter wordt gebracht. In andere landen worden overigens wel maatregelen getroffen om katten bij voorbeeld uit natuurgebieden te houden. In België bestaat een chip- en sterilisatieplicht om de aanwas van katten tegen te gaan.

Amsterdam telt naar schatting een kwart miljoen katten. Een probleem van het stedelijk gebied is dat daar relatief veel verwilderde huiskatten voorkomen. Deze eten meer prooien dan hun soortgenoten met een voedselbak thuis. De circa 450.000 verwilderde katten in stedelijk gebied eten, zo is wel eens becijferd, zestig prooien per kat per jaar.