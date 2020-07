Niet langer alleen taakstraf voor geweldpleging tegen mensen met publieke taak

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het gaat niet alleen om geweld en agressie tegen politiemensen, brandweer of opsporingsambtenaren, maar ook om bijvoorbeeld medewerkers in de zorg of gevangenissen die ook een publieke taak hebben.

Het kabinet wil dit geweld steviger aanpakken en daar past geen taakstraf bij, laten de ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) weten. Een wetsvoorstel voor een uitgebreider taakstrafverbod hebben ze dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

De ministers wijzen erop dat mensen met zo’n publieke taak elke dag hun nek uitsteken, de orde handhaven, onder gevaarlijke omstandigheden werken en hulp verlenen of mensen bijstaan in nood en soms acuut levensbedreigende situaties. Omdat hun werk handelend optreden vereist, hebben zij niet de mogelijkheid een stap terug te doen en zichzelf in veiligheid te brengen. Daarom verdienen zij meer bescherming, aldus de ministers.

Er bestaat al een verbod op het opleggen van taakstraffen, als het gaat om ernstige zeden- en geweldmisdrijven.