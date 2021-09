Niet-gevaccineerd op reis? Vanaf 1 oktober zelf betalen voor coronatest

Een vliegtuig landt op Schiphol. Foto ter illustratie. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

‘Voor afspraken vanaf 1 oktober kunt u terecht bij een zelfgekozen testlocatie voor PCR-testen of antigeen(snel)testen. Deze kosten betaalt u zelf’, staat te lezen op Rijksoverheid. In juli en augustus kon iedereen zich nog gratis laten testen om op vakantie te gaan, omdat mogelijk nog niet iedereen die dat wilde tegen die tijd gevaccineerd zou kunnen zijn.

Het kabinet besloot uiteindelijk, vanwege alle drukte rond het testen voor reizen, ook september nog open te stellen voor een gratis test. Tot komende vrijdag dus. Daardoor moeten mensen die zich niet hebben laten vaccineren zelf opdraaien voor de kosten van zo'n test, die nog altijd voor bijna alle landen in Europa verplicht is.

De PCR-testen of antigeen(snel)testen kunnen worden gedaan bij een commerciële testlocatie naar keuze, die in vrijwel elke grote plaats in Nederland te vinden is. Met de test kan je een internationale qr-code maken. De kosten verschillen per aanbieder. Bij spoedtest.nl variëren de kosten van 40 euro voor een antigeensneltest tot 190 euro voor een last minute PCR-test waarbij je de uitslag binnen een half uur krijgt.

Overigens blijven de testen die je nodig hebt in Nederland, bijvoorbeeld voor bij voetbalwedstrijden, wel gewoon gratis.