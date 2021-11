Niet eerder zoveel besmettingen: RIVM meldt 16.364 positieve tests

Een GGD-medewerker voert een coronatest uit in een teststraat. Beeld ANP

Het vorige record, 12.997 besmettingen in een etmaal, dateert van 20 december 2020.

Gisteren bleek dus een waarschuwing voor de de viruspiek van vandaag. Met 12.713 positieve tests werd er woensdag nét geen nieuw record gevestigd. In Duitsland gebeurde dat overigens wel. Het Duitse RIVM meldde er 50.196 positieve tests. Een dag eerder waren dat er 39.676, en dat was ook al een record.

Razendsnel

Het aantal positieve tests in Nederland loopt de laatste weken razendsnel op. Eind september en begin oktober kwamen er dagelijks ongeveer 1700 nieuwe gevallen bij. De laatste zeven dagen waren er telkens meer dan 10.000 nieuwe positieve tests per dag.

Het is niet eerder gebeurd dat Nederland zo lang boven die grens bleef. In juli had Nederland op vijf achtereenvolgende dagen meer dan 10.000 nieuwe gevallen, en in december was er een reeks van zes dagen en een reeks van drie dagen boven de grens.

Gisteren zat Nederland (met de besmettingen van maandag, dinsdag en woensdag opgeteld) al op de helft van het totaal aantal besmettingen een week eerder. Dat terwijl er nog vier dagen met nieuwe besmettingscijfers aan zaten te komen.

Korte lockdown?

Donderdag is voor Nederland de 624e dag van de epidemie. Een ‘korte lockdown’ is deze ochtend een veelbesproken onderwerp, nadat de NOS kon melden dat het OMT ‘lockdown-achtige maatregelen’ adviseert: waarbij evenementen niet doorgaan en theaters en bioscopen weer de deuren moeten sluiten.

In de ziekenhuizen liggen 1699 coronapatiënten, waar dat er gisteren 1647 waren. Sinds vorige week donderdag nam de totale bezetting met 372 mensen toe. Op de ic’s nam de bezetting met drie toe naar 330 ernstig zieke patiënten, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).