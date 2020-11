Niet eerder zo warm op 9 november

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het lijkt echt het seizoen van de warmterecords te zijn. Precies een week geleden was het in De Bilt namelijk al de warmste novemberdag ooit gemeten en sneuvelden er in een groot deel van het land datum-warmterecords. In het zuidoosten gaf het kwik toen ruim 20 graden aan. Lenteachtig was het alleen niet, want het was onstuimig met af en toe regen.

In De Bilt werd het maandag tot dusver 16,9 graden en kan de temperatuur nog iets verder stijgen. Het is daarmee ook officieel de warmste 9 november ooit gemeten. Het vorige record stamde uit 1983, toen werd het 16,5 graden.

In tegenstelling tot vorige week is het maandag lenteachtig met zonnige perioden en weinig wind. De komende dagen gaat de temperatuur echter wel duidelijk omlaag en is er ook meer bewolking. Normaal is het in deze tijd van het jaar een graad of 11.