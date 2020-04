Niet eerder zo warm op 12 april, maar koeler weer is op komst

Beeld ANP

Het oude record stond al een tijd: In 1939 werd het in Maastricht op dezelfde datum 24,4 graden.

In De Bilt werd het zondag 22,7 graden. Daarmee is het niet een officieel datum-warmterecord. Het huidige record stamt uit 1939, toen werd het in De Bilt 23,4 graden.

Het is overigens niet de warmste eerste paasdag ooit. Die was in 2011, toen Pasen op 24 april viel. In De Bilt steeg het kwik naar 26 graden. Op andere plekken in Nederland werd het nog warmer. In Gilze-Rijen was het destijds 27,2 graden.

Lagere temperaturen

Maar het warme weer maakt binnenkort plaats voor lagere temperaturen. Een hogedrukgebied boven Groot Brittannië zorgt voor een andere windrichting en koeler weer.

“Maandag en dinsdag wordt het niet veel warmer dan 8 tot 10 graden,” vertelt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. “Dat scheelt in vrijwel heel het land dik tien graden.”

De lagere temperaturen zijn maar van korte duur: in het binnenland kan het woensdag alweer 15 graden worden. Ook na woensdag blijven de temperaturen hoog, met 15 tot 20 graden.