Niet alleen de premies gaan omhoog: dit verandert er aan de zorgverzekering in 2023

Het voorgevoel dat de premies gaan stijgen blijkt te kloppen als een bus: we gaan gemiddeld 10 euro per maand meer betalen voor onze zorgverzekering. Alle zorgverzekeraars hebben inmiddels hun premies voor 2023 bekendgemaakt. Met 122,95 per maand ben je volgens Independer het voordeligst verzekerd bij Gewoon Zekur Polis. Voor 33,55 extra heb je de duurste basisverzekering: a.s.r. Basisverzekering Restitutie: 156,50.

Vrije zorgkeuze met uitsterven bedreigd

A.s.r. biedt met deze duurdere restitutiepolis wel vrije zorgkeuze. Dit type polis wordt echter met uitsterven bedreigd. Dit jaar sneuvelen er negen van die vrijekeuze-polissen. Daarmee is de markt van restitutie volgens Poliswijzer.nl bijna gehalveerd.

VGZ stapt er concernbreed vanaf en stapt net als FBTO over op combinatiepolissen. Andere verzekeraars stopten voorgaande jaren al met restitutiepolissen. Al is met het verdwijnen van de belofte vrije zorgkeuze niet bij elke verzekeraar verdwenen.

Met de opmars van de combinatiepolis wordt het er voor verzekerden niet bepaald eenvoudiger op. Een combinatiepolis is een combinatie van een naturapolis én een restitutiepolis. Zo kan voor ziekenhuiszorg restitutie gelden en kun je als verzekerde overal zonder problemen terecht. Voor GGZ of wijkverpleging kan natura gelden. Als er geen contract is tussen verzekeraar en zorgverlener, kan het zijn dat je een deel van de rekening zelf moet betalen.

De ene combinatiepolis is de andere niet

Maar: het wordt nog ingewikkelder. Een combinatiepolis is niet alleen een soort hybride auto, er komt nog eens bij dat de ene hybride auto verder kan rijden op een volle accu dan de ander. Zo heeft de ene combinatiepolis meer beperkende natura-onderdelen dan de andere. Dat maakt de ene combinatiepolis premium en de ander light.

Voordat je met je hybrideauto op pad gaat, wil je weten hoe ver je op een volle accu kunt rijden. Net zo raadzaam is het bij een combinatiepolis de voorwaarden te bekijken: voor hoeveel zorgsoorten geldt een (natura) beperking? Voor welke zorgsoorten gelden beperkingen? En gaat mij dat als verzekerde raken? Is wijkverpleging nu en binnen een jaar niet belangrijk voor je, dan is er niets aan de hand.

Er verdwijnen dit jaar niet alleen restitutiepolissen. Er verdwijnen ook drie merken: PNOzorg, ZorgDirect en PMA. En ook zogenoemde budgetpolissen verdwijnen; naturapolissen met minder keuze. Anderzorg (Menzis) stopt met de Basisverzekering Compact en ZieZo (Zilveren Kruis) doet hetzelfde met de Selectief-variant. “Daarmee verdwijnt de polis met de meest beperkte ziekenhuiskeuze,” zegt Jorn Alders van Poliswijzer.nl. “Hiermee komen de verzekeraars tegemoet aan de wens van zorgautoriteit NZa.”

Nieuwe tweelingpolissen

Nog wel steeds in het schap: tweelingpolissen. Dat zijn polissen die binnen één concern, inhoudelijk nauwelijks van elkaar verschillen. Daarmee jagen verzekeraars op gezonde mensen, ziet Wynand van de Ven, emeritus-hoogleraar Zorgverzekeringen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Want die leveren geld op. “Die winst gaat de overheid nu eenmalig afromen,” zegt Van de Ven.

Wel werden binnen verzekeringsconcerns dit jaar de prijsverschillen kleiner tussen Bewuzt en VGZ, VinkVink en Menzis, ZieZo en Zilveren Kruis en Just en CZ, ziet Van de Ven. Het verrast hem niet dat tweelingpolissen niet helemaal zijn verdwenen. “Daar leveren ze simpelweg te veel geld voor op.” Sterker nog: er zijn er dit jaar twee bijgekomen. Alders: “Zorg Basis van Univé en UC Basis Keuze van United Consumers.”

Aanvullende verzekeringen stijgen mee

Op gebied van de aanvullende verzekeringen, die in tegenstelling tot de basisverzekering niet verplicht zijn, ziet Independer weinig verschillen. “De inhoud is op gebied van belangrijke zorgsoorten als tandarts en fysiotherapie redelijk gelijk gebleven,” zegt Mirjam Prins. “Wel ging in ongeveer de helft van de gevallen de premie omhoog. Er zijn zeer lichte stijgingen van 30 cent per maand, maar ook stijgingen van enkele euro’s per maand.”

Wat bij aanvullende verzekeringen wel opvalt is de opmars van de zogenoemde wachttijd. “Aanvullende verzekeringen met een volledige vergoeding voor orthodontie kunnen dit jaar niet meer worden gesloten zonder wachttijd van een jaar,” ziet Alders van Poliswijzer.nl. “Dat betekent: als je de verzekering nu afsluit, gaat de vergoeding voor orthodontie pas een jaar later in.”