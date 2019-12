Niet alle gedupeerde toeslagouders krijgen voor kerst compensatie

Minister Wopke Hoekstra van Financien (CDA) arriveert op het Binnenhof voor de laatste ministerraad van het jaar. Beeld ANP/Robin Utrecht

“Je komt hele praktische problemen tegen”, zei Hoekstra na afloop van de ministerraad vrijdag. “Van sommige mensen zijn er bijvoorbeeld geen rekeningnummers meer of geen vaste woon- of verblijfplaats. Dan wordt het heel ingewikkeld.”

Het gaat volgens Hoekstra om ‘één of twee handenvol’ mensen. Voor alle andere ouders zet de bewindsman ‘alles op alles’ om vandaag of begin volgende week de beloofde compensatie uit te betalen. “Het gros, veel meer dan 250, zullen we voor kerst overmaken.”

Toezegging

De deze week afgetreden staatssecretaris Menno Snel zei afgelopen week nog dat alle ouders die onterecht kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen voor de kerst compensatie zouden krijgen. Die toezegging kan Hoekstra niet nakomen. “Ik sta ook met de handen gebonden als iemand onvindbaar is en niet meer in Nederland lijkt te verblijven. Daar vraag ik wel enig begrip voor.”

Hoekstra zegt het ‘tot op de bodem’ uitgezocht wil hebben. “Ik wil per se dat we iedereen bereiken die een rekeningnummer heeft en de telefoon opneemt, en dat we dat geld overmaken vóór kerst.”

Naast de eerste groep ouders uit de zogeheten CAF-11-zaak, die door de Belastingdienst onterecht werden aangemerkt als fraudeur en soms in geldnood kwamen toen zij vele duizenden euro’s moesten terugbetalen, zijn er mogelijk nog veel meer gedupeerden. Hoekstra zegt dat die gevallen zo snel mogelijk uitgezocht worden. “Reken maar dat ik en straks de nieuwe staatssecretaris daar nog maanden mee bezig zal zijn en daar mogelijk ook het hele jaar voor nodig heeft.”