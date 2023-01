Nienke had in haar studentenhuis geen plek voor haar dochtertje (2)

Nienke met haar tweejarige dochter in De Huizenfixers. Beeld EO / NPO

Lips kijkt inmiddels lang genoeg televisie om te weten: elke crisis is een format, elk maatschappelijk probleem kan een programma worden. Woningnood bijvoorbeeld, nu met het nieuwe EO-programma Huizenfixers. Op zoek naar woonoplossingen, out of the box gedacht.

Lips zag Nienke die in haar studentenhuis geen plek had voor haar tweejarige dochter Ella. Kun je zeggen: waarom neem je een kind als je er geen plek voor hebt? Ja, kun je zeggen, maar dat bleek niet de Huizenfixers-mentaliteit. Die denken niet in problemen maar in oplossingen. Dus daar ging presentatrice Rachel Rosier al, driftig op huizenjacht.

Voor Nienke en Ella bleken er mogelijkheden te liggen bij een seniorencomplex waar ze jongeren tussen stopten in het kader van gemengd wonen. Out of the box, vond Lips, maar waarom niet? Het lukte, aan het einde van de aflevering zat Ella met haar moeder aan de pannenkoeken in hun nieuwe flat, nog even heel woonprogramma’ig opgekalefaterd door een architect en een interieurstylist. Happy end.

Nog niet voor Esther en Yvonne, die een nieuwe plek zochten voor zichzelf maar ook voor hun dertig dieren. Water voor de ganzen wilden ze, gras voor de geiten en een beetje ruimte voor de dertien katten graag. Budget: 250.000 euro. Lastig, dat gaf team Huizenfixers meteen toe, maar ze wísten een plekje in aardbevingsgebied Noordoost-Groningen waar grond te koop was voor de prijs van een Amsterdamse parkeerplaats. Leuk hoor, vonden Esther en Yvonne, maar te ver van de bewoonde wereld, zelfs voor hun ark van Noach. Nog een out of the box-idee dan: een eigen plek op het landgoed van geitenboerderij Tom. Ook weer nee. Maar Lips voelde: érgens moet een plek voor ze zijn. Volgende week ziet hij waar precies, vast ver out of the box.

